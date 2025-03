Intrant: Cada domingo mueren 12 personas en accidentes RD

Milton Morrinson expone ante los senadores este jueves.

SANTO DOMINGO.- Doce personas mueren cada domingo en accidentes de tránsito en República Dominicana, convirtiendo ese día en el más letal en las carreteras nacionales, informó el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Al comparecer este jueves a una sesión especial del Senado, Milton Morrison dijo también que son reportadas ocho muertes los lunes y 6 los sábados, evidenciando que los fines de semana son los más críticos en siniestralidad vial.

El funcionario fue convocado para rendir cuentas sobre el preocupante aumento de accidentes de tránsito en el país.

PANDEMIA SILENTE QUE COBRO 3,128 VIDAS EN EL 2023

En su exposición destacó que 3,128 personas murieron en 2023 por dicha causa, lo que calificó como una “pandemia silente” que afecta gravemente al país.

“En 2020, cuando enfrentamos el Covid-19, murieron 2,416 personas. Ese mismo año, los accidentes de tránsito cobraron 2,711 vidas, superando en 300 muertes a la pandemia», señaló Morrison.

Según el funcionario, las muertes por accidentes superan en un 96% a las del Covid-19 y exigió una respuesta nacional contundente.

PROVINCIAS CON MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES

El titular del Intrant dijo que las provincias más afectadas por accidentes son Santo Domingo (16.7%), Santiago (9.1%) San Cristóbal (9%), La Altagracia (7.2%) y La Vega (6.4%).

Señaló que estas demarcaciones presentan la mayor incidencia y requieren acciones focalizadas para reducir las cifras de muertes y lesiones.

GOBIERNO INEFICIENTE EN CUMPLIMIENTO LEY

Morrison lanzó fuertes críticas contra instituciones del Estado a las que atribuye manejo ineficiente y falta de compromiso con la aplicación efectiva de la ley de tránsito.

Afirmó que el sistema de fiscalización vial está colapsado debido a la falta de coordinación entre entidades y a una distribución desigual de los recursos recaudados por concepto de multas.

“Descubrí que la entidad responsable de administrar las multas es la Procuraduría General de la República. Me reuní con ellos, acudí a la Suprema Corte de Juticia y visité otras instancias, pero en ninguna encontré respuestas», manifestó.

Agregó que «hace dos meses envié una carta solicitando el aumento del monto de las multas y lo que me decían por detrás fue que me olvidara de eso, que esa ley no se aplica y que nadie quiere asumir el costo político”, expresó.

an/am