Intervienen ‘drink’ promociona figuras del narcotráfico en Baní

imagen
El drink con imágenes de los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa; Dámaso López Núñez; Ismael “El Mayo” Zambada; y Jhon Jairo Vásquez, alias “Popeye”.
  • Por EFE
  • Fecha: 04/09/2025
Santo Domingo, 4 sep.- La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) allanó este jueves un negocio de venta de bebidas alcohólicas (‘drink’) que anunció su apertura en el municipio de Baní, provincia Peravia, con una estrategia que violaba la ley, al promover figuras del narcotráfico y la criminalidad transnacional.

Las autoridades, luego de recibir denuncias por distintas vías, procedieron a intervenir el lugar, ubicado en la calle Genoveva del sector Santa Rosa, el cual, según informes, se preparaba para abrir sus puertas este sábado 6 de septiembre.

Recordaron que el artículo 36 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, establece: «se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas a través de los medios de comunicación, que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas”.

La Fuerza de Tarea valoró el comportamiento cívico de la población banileja al denunciar la situación.

6 Comments
Luis
Luis
26 segundos hace

Muy bien hacho., Porquè no cierran los puntos de drogas igual , son màs abundante que las escuelas ……

Enigma
Enigma
15 minutos hace

Ojalá y el dueño de ese lugar lleve ese caso ante el Tribunal Constitucional por violación a su Derecho a la Libre Expresión.

ATLAS
ATLAS
18 minutos hace

Y LA PROPAGANDA DEL ALCOHOL PA CUANDO.

Juan homez
Juan homez
24 minutos hace

¿ YO NO SABÍA QUE EN RD, HABIAN TANTO BURROS Y MAS ANIMALES EMPRESARIOS, PERO CUANTO ÑAME ESTUPIDOS

L Arturo M
L Arturo M
28 minutos hace

TANTA M I ER D A S DE ESTOS PAISITOS Y ANDAN TODOS CA G A DO S Y JODIENDO TANTO CON VENEZUELA Y ELOS SON LOS VERDADEROS NARCO PAISES.

Eddy Santo
Eddy Santo
56 minutos hace

No sabia que en mi Bani ,habian personas tan idiotas,estupidas.

