Intervienen ‘drink’ promociona figuras del narcotráfico en Baní
Santo Domingo, 4 sep.- La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) allanó este jueves un negocio de venta de bebidas alcohólicas (‘drink’) que anunció su apertura en el municipio de Baní, provincia Peravia, con una estrategia que violaba la ley, al promover figuras del narcotráfico y la criminalidad transnacional.
Las autoridades, luego de recibir denuncias por distintas vías, procedieron a intervenir el lugar, ubicado en la calle Genoveva del sector Santa Rosa, el cual, según informes, se preparaba para abrir sus puertas este sábado 6 de septiembre.
Recordaron que el artículo 36 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, establece: «se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas a través de los medios de comunicación, que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas”.
La Fuerza de Tarea valoró el comportamiento cívico de la población banileja al denunciar la situación.
of-am
Muy bien hacho., Porquè no cierran los puntos de drogas igual , son màs abundante que las escuelas ……
Ojalá y el dueño de ese lugar lleve ese caso ante el Tribunal Constitucional por violación a su Derecho a la Libre Expresión.
Y LA PROPAGANDA DEL ALCOHOL PA CUANDO.
¿ YO NO SABÍA QUE EN RD, HABIAN TANTO BURROS Y MAS ANIMALES EMPRESARIOS, PERO CUANTO ÑAME ESTUPIDOS
TANTA M I ER D A S DE ESTOS PAISITOS Y ANDAN TODOS CA G A DO S Y JODIENDO TANTO CON VENEZUELA Y ELOS SON LOS VERDADEROS NARCO PAISES.
No sabia que en mi Bani ,habian personas tan idiotas,estupidas.