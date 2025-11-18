Instalarán en RD oficina de desarrollo económico de NY

Adriano Espaillat

SANTO DOMINGO.- El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, destacó este lunes los principales logros que dejó para el país la primera visita oficial de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien agotó una agenda en Santiago y Santo Domingo.

Informó que Hochul firmó un acuerdo con el presidente Luis Abinader que establece la creación de una oficina de desarrollo económico de Nueva York en territorio dominicano, con el objetivo de atraer negocios americanos al país y fortalecer los vínculos comerciales.

Agregó que Hochul y Abinader conversaron acerca de la colaboración para República Dominicana de un programa de drones, equipos de emergencia y nuevas tecnologías para ayudar a la nación a responder ante desastres naturales.

Asimismo, según el congresista, en su recorrido por Santiago, la gobernadora se reunió con el alcalde Ulises Rodríguez y discutió acciones conjuntas para el saneamiento y rescate del río Yaque del Norte, considerado «emblemático» para la región.

«Yo diría que fue un viaje muy productivo, el primero de la gobernadora Hochul a la República Dominicana, y ella realmente quedó encantada del país», declaró Espaillat en el; programa El Despertador.

jt-am