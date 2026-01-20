Ingeniería vial de altos vuelos en montañas San Cristóbal

Ha progresado en un 40 por ciento y se espera concluirla a fines de este 2026

SAN CRISTOBAL.- En una zona montañosa muy elevada -entre 800 y 1,000 metros sobre el nivel del mar- se está desarrollando aquí una de las obras viales más complejas del país: la ampliación de la carretera Cambita Garabitos-Los Cacaos.

Compleja porque en algunos tramos se trabaja en laderas o haciendo muros o cortando pedazos a lomas, entre otras acciones que requieren gran esfuerzo.

Varios especialistas en ingeniería que han ido al lugar y hemos consultado coinciden en que se trata de un proyecto de alta complejidad y nivel técnico que conjuga aspectos de topografía, hidrología y geotecnia, los cuales deben ser tomados en cuenta en todo momento.

Con un trayecto de 27 kilómetros desde Cambita El Pueblecito hasta Los Cacaos (pasando por las comunidades de La Colonia, Manomatuey y El Guineo) se procura que el nuevo ancho permita el paso fácil de camiones y autobuses.

Iniciada a mediados del 2024, con inversión programada de 4 mil 100 millones de pesos, ha progresado en un 40 por ciento y se espera concluirla a fines de este 2026.

Por decisión del Presidente Luis Abinader, la obra es responsabilidad de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que la ha dividido en cuatro tramos encargados a las compañías privadas Corporación de Asfalto, Malespín Constructora, Ingeniería Estrella y Consorcio JCPIM.

La supervisión de los trabajos es constante por Egehid, estableciendo un sistema de control de calidad tratando de que se cumplan todos los requerimientos técnicos. En este sentido son frecuentes las visitas del administrador de Egehid, Rafael Salazar Rodríguez, empeñado en cumplir a cabalidad con el encargo presidencial de dotar a esa zona montañosa de un corredor turístico que impulse drásticamente la economía.

Las condiciones climáticas han sido excelentes en lo que va de enero, disminuyendo las lluvias que afectaron el ritmo em los últimos meses y se han disipado los roces con propietarios de terrenos colindantes a las áreas de labor, por lo que ya es muy escasa la presencia militar a la que fue necesario recurrir a fines del año pasado.

