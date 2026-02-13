Informan sobre arresto de un funcionario de la DEA en la RD

SANTO DOMINGO, 13 de febrero 2026.- Un funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) en Santo Domingo está bajo arresto, en el marco de una investigación de autoridades sobre irregularidades cometidas en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

Medios de prensa locales e internacionales han identificado al detenido como Melitón Cordero, cuyas generales no han sido suministradas de manera oficial.

CASO ES MANEJADO POR FISCAL DE EEUU

Este caso está en manos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con sede en Washington.

Este jueves la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció el cierre «hasta nuevo aviso» de la oficina de la DEA en Santo Domingo, pero no ofreció detalles sobre los motivos de su decisión.

El cierre fue anunciado por la embajadora Leah F. Campos en un mensaje en las redes sociales de la delegación diplomática, en el que deja entrever que en dicha oficina se ha cometido «una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública”, pero no menciona el nombre de nadie en particular.

SIN COMENTARIOS ADICIONALES

Cuando periodistas preguntaron sobre el particular a Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los EEUU, ésta se limitó a responder en un mensaje de texto: “Agradecemos su interés. Por el momento, no tenemos comentarios adicionales más allá de lo expresado por la señora Embajadora. Para cualquier consulta relacionada con el caso, le remitimos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington, D.C”.