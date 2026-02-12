DEA cierra oficina SD en medio de investigación por corrupción

Por ello, «hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso», concluyó el mensaje, sin ofrecer más detalles.

NO TIENE RELACION CON GOBIERNO NI FUNCIONARIOS RD

Posteriormente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, escribió en la red X que habló con Campos, quien le informó que el motivo del cierre de la citada oficina «está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene, de manera categórica, relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano».

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedentes» contra estas estructuras del crimen organizado, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

