DEA cierra oficina SD en medio de investigación por corrupción
Santo Domingo, 12 feb (EFE).- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este jueves el cierre «hasta nuevo aviso» de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo, argumentando que la «corrupción no tiene espacio en el Gobierno» del país norteamericano «ni en ningún otro».
En un mensaje publicado en las redes sociales de la delegación diplomática, la embajadora Leah F. Campos señaló que «es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio» y advirtió que no tolerará «ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta Embajada».
Por ello, «hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso», concluyó el mensaje, sin ofrecer más detalles.
NO TIENE RELACION CON GOBIERNO NI FUNCIONARIOS RD
Posteriormente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, escribió en la red X que habló con Campos, quien le informó que el motivo del cierre de la citada oficina «está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene, de manera categórica, relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano».
El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedentes» contra estas estructuras del crimen organizado, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
an/am
La verdad es que los facineros chantagista youtuber no pierden tiempo para chantagiar y para buscar VIWS ya están diciendo en las redes que a la TAYOTA se ban a llevar extraditada. Y que el gobierno estaba envuelto esos casos de corrupción. Pero ya la misma embajadora le mato el gallo en la funda. Y los ha hecho quedar como jabladores como lo que son y una partía de idiotas pagando $ 4.99 dólares mensual por suscripción a sus canales ..
LUIS ABINADER, MUY PRONTO TU DICTADURA DISFRAZADA CAERÀ Y SI CAES TU, CAEN LOS 3 ANTERIORES.
MUY PRONTO LUIS Y EL GRUPEJO DE LADRONES Y PERVERSOS. NO TE RESULTO ENVIAR AL ESPERPENTO LLAMADO CANCILLER A HACER CUENTOS
El Dominicano siempre contaminandolo todo
ya, por esta decisión… de la embajadora estadounidense… del cierre… le preguntaron al… pat o ministro… de relaciones exteriores, álvarez… de dicha medida, y… enseguida, desvinculó… al narcoPRMismo… de los que, posiblemente… fuera cerrada… es la mosma acción que… tienen de desvincularse… de los hechos… que se comete… o cometen en… dicho narcoPRMismo… del resto, no hay… que explicárselo… a sus miembros…
… que TODOS los niegan…
…el caso es que no sabes escribir correctamente el castellano , por lo que escribes como carretilla desbocada O’ como cotorra sin freno SIN RESPETAR LAS LEYES GRAMATICALES …NO QUIERAS TAPAR EL SOL CON UN DEDO , ES DECIR que escribes así porque NO SABES , nada, DE GRAMÁTICA CASTELLANA . ✍🏿👁🗣
Sera que el MASBURRO hablo y hablo de mas. Todo parece indicar que esta embajadora que trabajo para la cia esta muy clara.
Quizás ahora entenderán la reunión con Leonel
¶¶AYYY, PAPÁ , COMENZÓ A CRISTO A PADECER ¶¶….
Ay,, Embajadora,, haqa un estudio de los diferentes funcionarios que han pasado por esa aqencia,, embajadora le diqo alqo,, aqui entre USTED Y YO,,CAMPOS,, aqui hubo un personaje que opero por diez( 10) años BAJO LA PROTECCION DEL incunbente de esa embajada,, embajadora ese personaje era dueño del pais.. hay embajadora..
ERA ELLA LA EMBAJADORA EN ESE TIEMPO?
Así se actúa. Con determinación y valentía. Los corruptos a enfrentar la justicia. Si el gobierno actuara de esa manera, otra fuera la situación del país.
✔️✔️✔️..SE JODIO TO’ EL 🌎MUNDO .
Siempre he pensado que alguien tiene que estar apoyando / facilitando todo este tráfico de droga en RD. NO es verdad que en una isla tan pequeña tenemos Capo’s a la vista de todos y nadie hace nada. Muchos Ferraris nuevos de USD$500K y nadie se pregunta; Como???
Y de dónde llega tantas drogas a rep.dom que en los campos.mas lejano hay punto de drogas
ESO NO ES NUEVO LA CORRUPCION ESTA EN TODAS PARTES CUANDO OBAMA EN COLOMIBIA MUCHOS DE LA DEA FUERON DESCUBIERTOS VIVIENDOS CON PROSTITUTAS Y DANDOSE LA BUENA VIDA Y TODO PAGADO POR LOS NARCOS YA UNA VEZ EN REPUBLICA DOMINICANA UN GOBIERNO QUE NO RECUERDO QUERIA PONER RADARES PARA QUE TODOS LOS AVIONNES QUE VENIAN CON DRAGAS DETECTARLOS Y HASTA DERRIBARLOS Y EL GOBIERNO DE ESA EPOCA LE PROHIBIO A REP. DOMINICANA PONER LOS RADARES O DERRIBAR
