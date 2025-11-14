INEFI transforma espacios para deporte escolar San Cristóbal

Alberto Rodríguez

HATO DAMAS, San Cristóbal. – Con el propósito de fortalecer la educación física y el deporte escolar en todo el país, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) entregó utilería deportiva y canchas remozadas a la Escuela Primaria Francisco del Rosario Sánchez y al Liceo Felipe Pozo Linares, de esta ciudad constitucional.

La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó el interés del presidente Luis Abinader en desarrollar programas que impulsen la educación física y el deporte en los centros educativos de la nación.

“A través de la entrega de utilería deportiva y el remozamiento de las instalaciones de estas escuelas, buscamos incentivar la participación de los estudiantes en espacios que fomenten la salud, el trabajo en equipo y la disciplina”, dijo Rodríguez. “El INEFI sigue llegando a todos los rincones del país, sin importar la lejanía del centro educativo”.

Asimismo, esta iniciativa tiene como objetivo promover programas estratégicos de formación y acompañamiento, en coordinación con atletas de alto rendimiento, con el fin de inspirar a la juventud y despertar su interés por la actividad física, la recreación y la adopción de valores positivos como la responsabilidad, el respeto y la perseverancia dentro de la comunidad educativa.

La comitiva del INEFI fue recibida por las directoras de la Escuela Primaria Francisco del Rosario Sánchez y del Liceo Felipe Pozo Linares, Isabel Melenciano Brito y Ángela Tomasa Dipré Ramírez, quienes coincidieron en calificar como muy significativo el aporte de la institución a ambos centros de estudios.

En el acto también estuvieron presentes el director del Distrito Educativo 04-03 (San Cristóbal Norte), Juan Moreno Vizcaíno; el técnico regional de educación física, Raúl Emilio Dipré; y el técnico docente distrital 04-02, Miguel Casado.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la estudiante Francelis Montero.

