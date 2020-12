Comienzan a enfermarse algunos de los imputados en la RD por corrupción

Fernando Rosa durante su detención.

SANTO DOMINGO.- Fernando Rosa, uno de los imputados por supuestos actos de corrupción en el gobierno del expresidente Danilo Medina, tiene dos días con síntomas febriles, denunció este sábado el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

José Dantés dijo que a Rosa, quien está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tiene una condición de diabetes e hipertensión y las autoridades no le estaban suministrando sus medicamentos.

En declaraciones que reseña el periódico digital El Pregonero, Dantes explicó que el exministro de Salud, Freddy Hidalgo, tuvo que intervenir y exigir que a Rosa le dieran la medicina que necesitaba para su enfermedad.

Insistió en que las autoridades del Ministerio Público deben velar porque se respete el debido proceso y se garanticen los derechos humanos de los imputados mientras se esta investigando.

«Los levantamientos realizados por el MP se hacen en torno a los hechos que hayan podido ocurrir en el marco de una gestión en particular y no en torno a una gestión presidencial en sí. La Operación Anti Pulpo no se centra en el mandato de Danilo Medina, sino a hechos que ocurrieron en su período», indicó.

«Tú no investigas una gestión presidencial, investigas hechos que hayan podido ocurrir en el marco de una gestión», dijo.

