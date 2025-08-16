Huracán Erin se intensifica en el Caribe con vientos 250 km/hora

Ciudad de México, 16 ago.- El huracán Erin se convirtió hoy en un ciclón categoría 5 con vientos de 250 kilómetros por hora, y avanza hacia el oeste.

Según el Instituto de Meteorología de México, Erin que cambió a la categoría máxima en apenas 24 horas, podría generar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en varias islas del Caribe.

La información agrega que aunque se prevé que su centro no toque tierra, al ser un sistema «extremadamente peligroso» podría incluso alcanzar su pico de intensidad en las próximas horas.

Autoridades de metereología del área emitieron alertas de tormenta tropical para San Martín, San Bartolomé, Islas Turcas y Caicos, y sureste de Bahamas.

Se prevé que el ojo del huracán pasará al norte de Puerto Rico e Islas Vírgenes, pero su tamaño podría duplicarse o triplicarse en los próximos días, y producir afectaciones en otras islas del Caribe e incluso en áreas de la costa este de Estados Unidos.

Erin es el primer huracán y la quinta tormenta con nombre de la temporada en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre y los pronósticos anticipan una actividad «excepcionalmente intensa», con hasta 10 ciclones, de los cuales entre tres y cinco serán de gran intensidad.

