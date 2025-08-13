HOMS incursiona en novedosa cirugía columna endoscópica

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) continúa consolidándose como referente nacional en procedimientos médicos de alta complejidad, al realizar esta semana la novedosa cirugía de columna endoscópica por técnica transforaminal en el país. Se trata de una intervención mínimamente invasiva, que reduce significativamente el trauma quirúrgico y acelera el proceso de recuperación del paciente.

En este sentido, la paciente intervenida presentaba una hernia discal extraforaminal localizada entre las vértebras L3 y L4, con afectación de la raíz nerviosa L3 del lado derecho. Esta condición le provocaba dolor lumbar intenso con irradiación a las piernas, limitando su movilidad y calidad de vida. La cirugía permitió corregir esta patología de forma eficaz y segura, mediante una técnica que evita incisiones amplias y preserva al máximo las estructuras musculares y óseas.

Del mismo modo, el Cuerpo Médico Profesional que llevó a cabo el procedimiento estuvo encabezado por el doctor Andrés García Núñez, ortopeda y cirujano de columna, cadera y rodilla, junto a la doctora Jenny Capellán, anestesióloga, del HOMS, respectivamente. Además, con el acompañamiento del doctor José Dagond, especialista colombiano con experiencia destacada en este tipo de abordajes quirúrgicos.

¿Cómo se realizó este novedoso procedimiento?

Utilizando tecnología avanzada de la empresa Maxmore Spine, reconocida a nivel internacional por su innovación en equipos e implantes para cirugía endoscópica, se logró acceder al área afectada a través de una pequeña incisión de menos de un centímetro. Con el paciente bajo anestesia local y sedación ligera, se introdujo una cámara endoscópica que permitió la extracción precisa de la hernia sin necesidad de causar daño colateral a los tejidos cercanos.

¿Cuáles son sus ventajas para el paciente?

Este procedimiento marca una nueva etapa en el tratamiento quirúrgico de patologías de columna en la República Dominicana. Entre sus principales ventajas destacan una menor agresión al cuerpo, reducción del sangrado, menos requerimiento de analgésicos postoperatorios, así como una recuperación más rápida que permite el alta médica el mismo día o al siguiente. Está especialmente indicado en pacientes que no han obtenido resultados favorables con tratamientos conservadores y buscan una solución efectiva sin las implicaciones de una cirugía abierta tradicional.

Con esta intervención, el HOMS reafirma su compromiso con la innovación médica, la excelencia clínica y el acceso a terapias de vanguardia que elevan la calidad de vida de los pacientes, consolidándose como un referente en medicina especializada en el país.

Sobre el HOMS

El HOMS es pionero en la República Dominicana en intervenciones quirúrgicas con robótica y posee la certificación internacional de Accreditation Canada (ACI) como garantía de la seguridad y calidad asistencial, posicionándose como líder en turismo de salud del país y la región del Caribe.