Homenajes en Rep. Dominicana al patricio Juan Pablo Duarte
SANTO DOMINGO. – Con distintas actividades, el Instituto Duartiano recuerda este lunes 26 de enero el 123 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, uno de los líderes del movimiento de independencia dominicana para la separación definitiva de Haití.
Duarte (26 de enero de 1813, Santo Domingo-15 de julio de 1876, Caracas) es junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, uno de los Padres de la Patria de la República Dominicana.
A primera hora de la mañana fue celebrada una misa en su honor ofrecida por el Instituto Duartiano en la Catedral Primada de América, en la Ciudad Colonial. Para dos horas después fue programada la colocación de una ofrenda floral por esta misma entidad en el Altar de la Patria, en el parque Independencia.
La primera estatua ecuestre de Duarte será develada a las 5.30 p.m. en el Bulevar de la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill (frente a Plaza Lama y la torre BHD).
213° Aniversario de su nacimiento.
Eterna gloria para el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, Partido Nacionalista Dominicano ( PND ).
No es el Instituto Duartiano que tiene que estar celebrando su natalicio, es el pueblo dominicano que tiene que estar celebrando. Nadie o muy pocos saben porque es dia de fiesta hoy. Si fuera BLAACK FRIDAY, o THANSGIVING, todo el mundo lo supiera por los especiales que ponen los negocios, pero el dia de la GRATITUD, A DUARTE,por haberlos dado IDENTIDAD DE DOMINICANOS, nadie lo celebra. (sigue)
2. ¿Por que nadie lo celebra?. Porque los que estan gobernando hoy junto con el sector dominante economicamentee, SON LOS QUE LO DECLARARON TERAIDOR A LA PATRIA ,FUSILARON ALGUNOS Y OTROS COMER EL TUVO QUE MORIR EN EL EXILIO. SON UNOS HIPOCRITAS, FALSANTES. No hablo de los que dirigien el Instituto,hablo de los administran el pais que fundo JPDUARTE, que son unos DUARTOFAGOS.
IDENTIDAD TENÍAMOS ANTES QUE LOS ANCESTROS DE TUS HAITIANOS PUSIERAN UN PIE POR PRIMERA VEZ EN ESTÁ ISLA, NUESTRAS RAICES SE INICIAN DESDE QUE EL PRIMER ESPAÑOL DE MEZCLA CON LAS MUJERES TAINAS EN 1493 CON EL SEGUNDO VIAJE Y LUEGO LAS AFRICANAS QUE EMPIEZAN A SER TRAÍDAS DESPUES DE LOS 1511 YA PARA ESOS AÑOS HABÍAN MILES DE DESCENDENTES DE ESA MEZCLA HABLANDO ESPAÑOL Y NI LOS FRANCESES NI MUCHO MENOS LOS ANCESTROS DE LOS HAITIANOS EXISTÍAN AQUÍ, PASAN MAS DE 150 AÑOS ANTES QUE LOS FRANCESES VENGAN Y EMPIECEN A TRAER A LOS ANCESTROS DE LOS HAITIANOS DE… Leer mas »
EL NOMBRE DOMINICANOS VIENE PRECISAMENTE DE ESE SIGLO E SIGLO 16 LOS AÑOS 1500 Y PICO, SE FUNDA LA IGLESIA Y CIUDAD DE HIGÜEY EN 1507, LA VEGA, SANTIAGO YA SANTO DOMINGO EXISTIA DESDE 1496 Y DE LOS SACERDOTES DOMINICANOS ES QUE EMPIEZA A UTILIZARSE EL NOMBRE NO SOLO COMO LA HISPANIOLA, SANTO DOMINGO DEL CUAL MAS DE CIEN AÑOS DESPUES COPIAN LOS FRANCESES EL NOMBRE EN ESPAÑOL Y LE LLAMAN SAINT DOMINGUE, DOMINGO EN FRANCES ES DIMANCHE PERO ELLOS SIMPLEMENTE A FRANCESAN EL NOMBRE, LAS RAICES DE HAITÍ FUE MUCHO PERO MUCHO DESPUÉS QUE NUESTRAS RAICES Y THANKS GIVING… Leer mas »
Duarte dijo: Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión.
Pero si una ABSORCION. Dentro de 100 años aqui va haber 40 millones depersonas. ¿Pueden vivir separados en tan solo 76 mil kms. esa cantidad de gente?- No. Tenemos que ser practicos, no podemos ver las cosas como quisieramos que fueran si no como son .Ahora somos 24 millones y ya no se sabe de que lado es que esta Republica Dominicana.(sigue)
2- ¿Como piensan ustedes que en 28 mil kms.pueda vivir tanta gente? . La necesidad de espacio para vivir, donde producir alimento, donde trabajar, los obliga a emigrar, porque son muy pocos los que se matan por no querer seguir viviendo. ¿Cual es el sitio menos costoso para ellos salir a buscar que comer?. Republica Dominicana.Pues lo que va ser tarde que sea temprano, una cultura tiene que domininar a la otra y Yo propongo que la isla sea toda dominicana. ¿Como?. La clase pensante tiene que buscar la forma de como hacerlo.
2. Para concluir y dejar en sus mente es que en todos los paises e islas donde hubo esclavos, hoy hablan la lengua y tienen la cultura de los que fueron sus amos.
Pero esta llegando la hora de que el pensamiento de Duarte sea introducido en las escuelas publicas y privadas. Es imperativo, porque n la actualidad es muy superficial lo que tienen los textos. Es justo que el pueblo dominicano conozca la dimensión del pensamiento del patricio, su esencia es honestidad, justicia y transparencia.
Dele GRACIAS a los «POLITICOS».
DUARTE QUE GRAN HOMBRE FUISTE, GRACIAS POR HABERNOS LIBRADO DEL YUGO HAITIANO, LEGADO UNA PATRIA CON NUESTRAS RAICES DE NUESTROS ANCESTROS, CON NUESTRO IDIOMA, CULTURA, RELIGION Y FORMA DE SER, LOS COMUNISTAS TRAIDORES DICEN DE LA BOCA PARA AFUERA QUE SON PATRIOTAS PERO SI PRETENDEMOS ASEGURAR LA SEPARACIÓN DE HAITÍ SE PRESTAN EN CAMPAÑAS INTERNACIONALES PARA QUE FALSAMENTE SE NOS ACUSE DE RACISTAS CUANDO ELLOS MISMOS HAN VISTO EL..SIGUE..
HAN VISTO EL MESTIZAJE PERO EN SU FANATISMO PARA IMPONER SUS FALACIAS HAN CAIDO EN UNA PARANOIA CUAN GRUPO DE PSICÓPATAS ESCAPADOS DE UN MANICOMIO, APENAS A REGAÑA DIENTES TE MENCIONAN YA QUE NO HAY AMOR VERDADERO POR LA PATRIA SINO POR SU AGENDA QUE AL VER QUÉ CHOCA CON LOS IDEALES DE DUARTE, CREYENTE CRISTIANO POR ESO PUSO LA BIBLIA EN NUESTRA BANDERA, LA CRUZ E IDEAL DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, COMO NO CRE.EN EN DIOS DETESTAN LO QUE DUARTE REPRESENTA Y NO DUDARÍAN EN DERRIBARLO DE LA HISTORIA E INVENTARSE UNA NUEVA BANDERA QUE SI FUERA CON SU… Leer mas »
DOMINICANOS RECORDEMOS QUE RL LEMA DE LA PATRIA **** POR DUARTE Y LOS TRINITARIOS DICE MUY CLARAMENTE; DIOS OSEA QUE ES UN PUEBLO CRISTIANO CREYENTE EN DIOS POR LO CUAL LOS COMUNISTAS DETESTAN A LOS PADRES DE LA PATRIA PORQUE NO CRE.EN EN DIOS, PATRIA QUE A PESAR DE NUESTROS DEFECTOS DEBEMOS SIEMPRE AMAR A LA PATRIA, QUE NACION NO TIENE DEFECTOS? TODAS Y NO SOMOS LOS PEORES, LIBERTAD QUÉ IMPLICA UN GOBIERNO DE LIBERTADES INDIVIDUALES GARANTIZADAS EN HECHOS NO EN DISCURSOS, NO CON DICTADURAS DISFRAZADAS DE DERECHAS O IZQUIERDAS QUE SON AUN PEORES, POR ESO NO CAIGAMOS EN LAS… Leer mas »
EL MEJOR HOMENAJE QUE TODO BUEN DOMINICANO DEBE HACERLE,ES VIVIR COMO ÉL, CÓMO? MIRANDO QUÉ PUEDE HACER Y SACRIFICAR CADA UNO POR LA PATRIA,NO COMO VIENEN HACIENDO MUCHOS,BUSCANDO QUÉ PUEDE HACER LA PATRIA POR ELLO$$$.
Nunca veran a un comunista ni izquierdista en un homenaje a Duarte o a la patria.Si la actividad es por Haiti, allá van todos, y casi siempre la hacen en la UASD, y son capaz de matarse con cualquiera en esa defensa, . Tambien en las marchas haitianas siempre estan presentes, nada que tenga que ver con la dominicanidad.
ASI MISMO ES, LOS COMUNISTAS HABLAN DE PATRIOTISMO PERO DETESTAN AL PADRE DE LA PATRIA, NO LE PERDONAN NO SOLO EL HABERNOS LIBERADOS DE HAITÍ SINO QUE PUSIERA UNA CRUZ EN NUESTRA BANDERA, PREFIEREN SERVIRLE A HAITÍ QUE AL IDEAL DUARTIANO, TRAIDORES!