Hipólito: «Ojala informe crisis Haití no se vuelva letra muerta»

Hipólito y Toribio.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, entregó este jueves el informe final sobre la crisis haitiana al expresidente Hipólito Mejía, quien dijo esperar que este no sea letra muerta.

«Esto es letra viva, ojalá que no se convierta en letra muerta; por eso cada uno de nosotros debe de comenzar a darle seguimiento y porque no, continuidad total de este proyecto que es muy importante para toda la República Dominicana», manifestó.

Rafael Toribio estuvo acompañado de una comitiva del Consejo Económico y Social, y destacó que el informe busca sentar las bases de una verdadera política de Estado frente a la crisis del vecino país.

El presidente Luis Abinader fue el primero en recibir el informe, en el día de ayer, el documento fue entregado a expresidente Danilo Medina y este jueves Hipólito Mejía, y el próximo martes será entregado a Leonel Fernández, para que luego pueda ser publicado para acceso público.

an/am