Hipólito aclara no está «detrás de las aspiraciones» de Carolina

Hipólito Mejía conversa con periodistas este jueves.

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Hipólito Mejía aclaró que él no es el patrocinador de las aspiraciones presidenciales de su hija Carolina Mejía.

Dijo que aunque como es natural, por tratarse de una hija suya él apoya ese proyecto político, en su condición de expresidente de la nación mantiene una posición cautelosa.

“No me luce ser el patrocinador; mi hija Carolina es quien lidera, y yo solo contribuyo donde puedo ayudar”, agregó durante una entrevista periodística.