Héctor Ledesma inaugura este jueves muestra pintura

SANTO DOMINGO.- Héctor Ledesma inaugura este jueves en el Centro Cultural Mirador su exposición de pintura titulada «Emociones».

Es una muestra cargada de color en donde se exploran las emociones que atraviesa el inmigrante en su día a día. En sus maletas no solo se cargan cosas materiales, sino también nostalgia, esperanza, incertidumbre, arraigo y transformación.

Ledesma, nacido en Santo Domingo en 1967, se formó entre la capital dominicana y Madrid de 1989 a 1994. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad APEC, aunque las abandonó para enfocarse en la pintura.

También asistió a talleres impartidos por artistas como Alberto Bass, Guillo Pérez, Mati Klarwein, Zush (Evru) y Herminio Molero.

Ledesma ha realizado más de 150 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en galerías y museos alrededor del mundo, incluyendo ciudades como Madrid, Nueva York, Miami, Bogotá, Montreal, Shanghái y Bruselas.

Su obra, descrita por el crítico de arte Abil Peralta Agüero como «fresca, radiante y sutilmente combatiente”, se nutre de la atmósfera y la materia de las tierras caribeñas.

La exposición «Emociones» en el Centro Mirador, ubicado en la avenida Mirador Sur #1, es un evento para el público en general que inicia a las 7 de la noche de este jueves 21.

Para más información, se puede llamar al 809-508-2380. La entrada es libre de costo.

jpm-am