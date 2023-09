Un nuevo libro hace justicia a la obra musical de Johnny Pacheco

El maestro Johnny Pacheco en su primera etapa de músico joven en Estados Unidos.

El nuevo libro «Johnny Pacheco, con tres de café, dos de azúcar y ponle ¡salsa!» hace justicia a la obra, probablemente no comprendida integralmente, del maestro Jhonny Pacheco.

Lo que acontece con esta publicación del cronista musical Juan Moreno-Velázquez, presentada por Banreservas, se escapa a los esquemas del populismo disquero, supera a las cavilaciones y elogios propios del ambiente farandulero y evita identificar el triunfo artístico con el tamaño de las listas de discos de éxito (Hit parade).

Pacheco logra, a la luz de la historia contada, superar las condiciones de su entorno. Era positivo más no suficiente, haber tenido influencia musical paterna en Los Pepines (Santiago) por Rafael Arias Pacheco, ni sus estudios de percusión en el Conservatorio The Juilliard School, de New York, ni siquiera su capacidad de intérprete (sobre todo flauta y percusión), su talento de arreglista virtuoso y su carisma personal como líder inspirador musical.

Pacheco completó esas condiciones con una visión empresarial que modificó los patrones del negocio del disco y el espectáculo, que hizo más justo y amigable el tratamiento a los artistas.

EL APORTE

El aporte de Pacheco es otro, superiormente más valioso: tomó la salsa como hoy la conocemos, para elevarla a una categoría de identidad caribeña que dio sentido de ser, a millones de latinos que de pronto encontraron que la música podría ser un pasaporte digno a su encuentro.

El maestro creó un concepto artístico empresarial nuevo, el sello Fania, determinante en la consolidación de la salsa, que era resultado de corrientes musicales provenientes de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Antes de lograr lo que hizo con la salsa y el fenómeno Fania, Pacheco había mostrado su impulso creativo con dos ritmos que personalizó: la Pachanga y la Charanga.

LA IDENTIDAD DEL CARIBE

El libro ofrece una panorámica de hechos personajes, circunstancias, encuentros, anécdotas que pocas veces se había visto tan en detalle el libro, pero su tema no es la creatividad musical en las producciones (sin restarles calidad) sino el movimiento de identidad latina que representa.

El impacto de la música de Pacheco es resultado de un conjunto de factores, se colige del texto el profesor Juan Moreno Velázquez en un proceso que hizo provecho de su experiencia, su sentido de la música, su liderazgo musical, su asimilación de las experiencias de otras orquestas, su capacidad de conformar el sello Fania.

Era necesario un libro de esta categoría para consignar y consagrar la obra de Pacheco, que se resuelve en una reconstrucción documental.

Ojalá este título, debido a su alto interés para un público que sigue la música, pueda llegar a la venta en librerías, a pesar de ser un título institucionalmente editado por Banreservas.

Editorialmente es un volumen en gran formato: cuadrado, ocho y media pulgadas por lado, en el interior papel satinado 100, 208 imágenes, con sobrecubierta (“camisa”) en cartonite. Full color, empleando el sobrio color negro como marco del diseño exterior.

FICHA TÉCNICA

Título: Johnny Pacheco: tres de café, dos de azúcar y ¡ponle salsa!

Autor: Juan Moreno-Velázquez

Presentación: Samuel Pereyra, Administrador general

Diseño y arte final: Ninón de Saleme y Asociados

Responsabilidad editorial y Producción: Dirección General de Relaciones Públicas: Luis R. Miñoso, Wilson Rodríguez, Mijail Peralta, Salvador Tavárez y Silvia Hazoury Ruiz.

Concepto de portada: María Elena Pacheco (Cuqui) y Cristopher Hopkins.

Contraportada: Izzy Sanabria

Impresión: Amigo del Hogar

