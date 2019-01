Hay que defender a Venezuela del fascismo

No esperemos que algo le pase al presidente Nicolás Maduro para salir a las calles a defender la revolución de la agresión intervencionistas del cartel de lima y de EU que se han propuesto activar la revolución de colores para derrocar al presidente.

Sobre todo ahora, que tenemos la ANC para someter a los golpistas a la voluntad del pueblo. Si la oposición en la AN no reconoce el gobierno chavista que surge del mismo CNE que escogió esta asamblea, lo correcto es que el chavismo tampoco reconozca la AN y por tanto la ANC debe cesar las funciones de la AN como parte de sus atribuciones dadas por el pueblo en 1999.

También debe cumplir su papel de legislar para darle legalidad al proceso de tránsito de la democracia participativa al socialismo. Y parte de ello es volver a la ley de precios justo, tomar el control operativo de las grandes distribuidoras y productoras, perseguir el mercado negro de divisas e incrementar los claps.

Solo controlando el mercado de distribución y venta podríamos desarmar el bloqueo de EU y controlar el desorden. No podemos permitir que los empresarios sigan dominando la económica y mandando en Venezuela como si tuvieran el poder. Ese poder económico está debilitando la revolución, reduciendo la moral del pueblo y poniendo en juego la integridad de nuestros militares.

El gobierno debe aplicarles la ley a los empresarios pequeños que promueven el bachaqueo, la especulación, la inflación y el ataque a la moneda. Y sacar a todos los funcionarios de la administración pública que son cómplices de las empresas golpistas y conspiradoras.

Quitemos el dólar como referencia y que se incluya como otra moneda más. Declaremos el bolívar soberano como la única moneda de circulación nacional y el petro de circulación internacional para vender y comprar en el mercado de petróleos y evadir el cerco de EU.

Hay que declarar en emergencia nacional los poderes del estado, al poder regional y municipal y a las fuerzas armadas para que todas nuestras autoridades se dediquen a defender el país de cualquier agresión pero sobre todo hacerle frente al bachaqueo, los altos precios, la especulación, y el tráfico de gasolina.

No sigamos confundiendo al pueblo. En una revolución si es verdadera no cabe aplicar medidas neoliberales con la excusas de la necesidad de hacer recursos. La verdadera independencia se logra controlando la producción de petróleo y agroalimentaria para garantizar los recursos para sostener los programas sociales.

No nos dejemos engañar con el cuento de que viene el lobo. Si estamos en una guerra económica o al borde de un golpe o de una invasión. Debemos prepararnos para luchar hasta ganar pues el enemigo es poderoso. Necesario es triunfar. Si perdemos caemos todos pero si ganamos debe caer la oposición.

Sigamos unidos cumpliendo el mandato de Chávez y dispuesto a pelear en cualquier terreno que escoja el enemigo imperial pero evitemos una confrontación civil pues sería catastrófica dado que el país está dividido y la revolución solo alcanza a proteger a una parte del pueblo y la otra está emigrando y sufriendo.

Que nadie se equivoque. Maduro no es responsable de la crisis. La culpa está en el bloqueo de EU y la oligarquía que quieren tumbar a maduro para robarse las riquezas. Aunque se ha cometido errores. Es la derecha económica y EU quienes están boicoteando el plan de recuperación económica.

Tanto EU como Colombia al mando del cartel de lima, están cumpliendo su misión de anarquizar a Venezuela para tumbar al presidente y montar su democracia neoliberal. Ganaron en Brasil, Argentina, Perú y Ecuador pero Pierden en Irak, Afganistán, Yemen y Siria y también perderán en Nicaragua y en Venezuela

Ante cualquier agresión, la respuesta debe ser la defensa y la ofensiva hasta derrotarla. Tomar las empresas privadas y neutralizar a la cúpula opositora pues es mejor tomar medidas radicales ahora y luego abrir que perderlo todo. El deber de todo es de, unidad, lucha, batalla y victoria para defender la paz y la soberanía.

