Hallazgo arqueóloga dominicana cambia rumbo búsqueda tumba de Cleopatra

Kathleen Martínez

SANTO DOMINGO.- El reciente hallazgo de 32 mapas antiguos de la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez en el templo Taposiris Magna, ubicado en la costa norte de Egipto, ha dado un nuevo rumbo en la expedición en su búsqueda de la tumba de Cleopatra VII.

La dominicana está a la cabeza de uno de los proyectos más importantes de Egipto y del mundo.

“Nosotros pasaríamos a ser un país que estaría encabezando las investigaciones, estaríamos trayendo más tesoros que casi todos esos países europeos y americanos, y esto estaría en manos de la República Dominicana”, expresó.

Agregó que “hemos logrado llegar a la etapa final del proyecto, ya estamos en un momento donde yo siento que he descifrado el enigma de Taposiris Magna, he estado excavando sistemáticamente en todo el área del templo, pero siempre he sentido que faltaba algo, hemos hecho todos los tipos de trabajo que eran necesarios para ir descubriendo qué estaba pasando en este lugar”.

Taposiris Magna, que significa la casa grande de Osiris, es un templo que se abandonó hace siglos y fue ocupado por diferentes religiones, y culturas. Kathleen ya tiene unos 15 años componiendo las piezas de ese rompecabezas.

“La pieza final era que esos túneles que hemos estado trabajando y excavando a 25 metros de profundidad, que son como diez pisos hacia abajo, esos túneles formaban parte de un gran acueducto”, dijo.

Agregó que “estamos jugando un papel estelar, algo nunca visto, nosotros estamos ahora dirigiendo un proyecto que puede ser el proyecto más importante que tenga Egipto”.

A medida que han ido excavando, han detectado que se trata de un acueducto que cada 30 metros tenía una entrada, un shaft, un registro, y que esos registros y esos túneles nos llevaban hacia el mar.

Se tiene la teoría que el templo en la antigüedad, que era la parte que le faltaba por encajar, ocupaba todo ese espacio hacia el mar, hacia donde es la costa el día de hoy. el año pasado tuvo la oportunidad de conseguir el permiso del Ministerio de Antigüedades Egipcio para poder hacer la primera exploración subacuática, y ahí se encontraron evidencias de estructuras debajo del mar que se conectaban con el templo.

“Eso me hizo pensar en buscar ayuda de una famosa cartógrafa, la doctora Haide Faruq, para que me recopilara y me hiciera investigaciones en bibliotecas privadas en Egipto de posibles mapas antiguos, yo pensé que ya podía encontrar uno o dos mapas que me ayudaran a entender cómo era la superficie hace 2000 años”, indicó.

Para proseguir con esta nueva ruta de expedición acuáticas se necesitan permisos más especializados ya que es una zona restringida, por lo que el proyecto ya fue presentado al gobierno egipcio.

“Se está en el proceso de aprobación, esa es una zona que nunca ha sido explorada, es una zona que está justo frente, frente a frente a lo que sería la costa de lo que en la antigüedad fue una parte del templo”, subrayó.

La experta ya presentó al gobierno egipcio la información sobre los mapas antiguos. “Ellos están muy sorprendidos porque nunca había habido información sobre la que la que la capa tectónica subiese se hubiese roto en esa zona, esto es una información importantísima, nueva, ya hemos añadido algo nuevo y este sería el primer proyecto que tiene excavaciones terrestres y va a tener excavaciones también subacuáticas”, aseguró.

El hallazgo del acueducto dio pie a la sospecha que el territorio que ocupa el Templo de Isis fuera más grande, donde existe la posibilidad que el templo hundido fuese el de Dios Osiris lugar donde podrían encontrarse las tumbas de los Tolomeos dinasta de donde desciende Cleopatra.

La dimensión de lo que está bajo agua todavía se desconoce, lo que se podría encontrar cuando comience la búsqueda podría descifrar un enigma que por siglos no ha podido ser aclarado

Hoy en día gracias a los trabajos arqueológicos de Kathleen se sabe qué lugar de la excavación era un templo más importante dedicado a la diosa Isis el más importante de la época.

Encontró la placa fundacional del templo donde decía que lo construyó Tolomeo cuarto en el año 230 antes de Cristo y que estaba dedicado a la diosa Isis, dentro de ese complejo ha encontrado muchas estatuas de la diosa Isis.

Además, ha encontrado más de mil monedas con el rostro de Cleopatra, Cleopatra vestida como la diosa Isis, Alejandro Magno, Tolomeo Segundo, Tolomeo Cuarto, el dios Zeus que representaba a Tolomeo primero, y tiene una colección importantísima de objetos, todos relacionados a la diosa Isis.

Así como 21 catacumbas descubiertas y excavadas con más de mil cuerpos, momias con lengua de oro, momias están mutiladas que le han cortado los pies. Aparte de una estela magna con decretos de Tolomeos de tanta importancia y más antigua que la piedra roseta.

Encontrar las tumbas, viables o intactas inclusive la de Cleopatra podría ser mucho más difícil por la erosión y el daño de miles de años sumergidas en el agua.

Para eso ya Kathleen se certificó como buzo de mar abierto porque su idea es que al igual hizo en tierra lo hará en el mar, buscar sin cesar lo que ella entiende es una realidad, convirtiendo el proyecto en uno de los más importantes que tendrá Egipto.

Los logros de su trabajo ya han sido expuestos en el museo del Cairo, en documentales Nat Geo y ahora le toca la expedición más fantástica, peligrosa y difícil, buscar en el fondo del mar

La arqueología es paciencia, trabajo tesonero y un golpe de suerte.