HAITI: Capital espera nueva jornada protestas; exigen renuncia de Moise

Puerto Príncipe, 29 mar – La capital de Haití espera hoy una nueva jornada de protestas por el respeto a la Constitución de 1987, que cumple 34 años y restauró los derechos ciudadanos tras una larga dictadura.

Convocada por plataformas sociales, líderes religiosos y opositores, la movilización también denunciará el auge de la inseguridad y exigirá justicia por los policías asesinados durante una operación antipandillas en uno de los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Sus organizadores demandan al presidente Jovenel Moise abandonar el proyecto de reforma de la carta magna, que aún no logró un consenso mínimo aunque pretende fortalecer la figura del jefe de Estado.

Varios expertos consideran que la Constitución de 1987 divide excesivamente el poder entre el Ejecutivo y el órgano legislativo, lo cual aviva la inestabilidad política, sin embargo, otros señalan que el momento actual, marcado por la agudización de la crisis sociopolítica, no es adecuado para esos cambios.

También se suma la controversia por la duración del mandato constitucional de Moïse, desconocido como gobernante por un amplio número de opositores.

La víspera miles de personas desfilaron en la capital con banderas de Haití y carteles de Abajo la Dictadura, Viva la Democracia, además de duros mensajes a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a las que acusan de apoyar a un presidente impopular.

«No, no, no iremos. No, no, no iremos. No iremos a las elecciones hasta que Jovenel vaya a la cárcel», coreaban algunos manifestantes ante el Champs de Mars, la principal plaza pública del país, situada frente al Palacio Presidencial.

El borrador constitucional discutido entre varios gremios como campesinos, organizaciones feministas y partidos políticos, promueve el regreso al régimen presidencialista y permite la reelección del jefe de Estado.

También elimina el Senado en aras de una cámara amplia de diputados, retorna los derechos políticos a la diáspora e introduce la figura del vicepresidente.

El proyecto debe llevarse a consulta popular el próximo 27 de junio, según anunció el Gobierno, y tres meses después están previstas las elecciones generales.

