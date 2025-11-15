Haití abrirá tres nuevos consulados en Brasil

Puerto Príncipe, 15 nov.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití decidió abrir tres consulados para garantizar una mejor atención a los ciudadanos que hoy desarrollan su vida en ese país suramericano.

Por tal motivo, fue una enviada una delegación a Brasil encabezada por el Director de Asuntos Consulares, para iniciar la implementación del proyecto de apertura de estas sedes en São Paulo, Salvador y Florianópolis.

Dicha cartera obtuvo información de primera mano de la Misión de la Paix, un centro de apoyo a migrantes que ya ha ayudado a cerca de 38 mil haitianos en Brasil, la Liga de Pastores Haitianos de Sao Paulo y de la Unión de Haitianos de Sao Paulo, comentó el diario digital Haití Libre.

Brasil es un destino clave para la comunidad haitiana desde 2010, tras el devastador terremoto que afectó al país.

Este fenómeno migratorio se intensificó debido a la instabilidad política y económica en la llamada Perla de las Antillas, lo que llevó a miles de ciudadanos a buscar refugio y nuevas oportunidades en esa antigua colonia portuguesa.

