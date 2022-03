Guido dice actuará jurídicamente en contra decisión del PRM

Guido Gómez Mazara.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Guido Gómez Mazara advirtió este viernes que a partir del lunes utilizará las herramientas jurídicas para actuar en contra de la decisión de la organización sobre la escogencia de la Convención de Delegados, como modalidad para la elección de los cargos de dirección.

De igual modo, aseguró que el líder político José Francisco Peña Gómez se avergonzaría «si un día como hoy le preguntaran si él estuviera en capacidad de conculcarle el derecho a los más pobres del partido, sus bases, a impedirle en voten en una convención».

«A partir del lunes sigo defendiendo las cosas que siempre he creído porque para mi una victoria electoral en el ejercicio del poder, no es cambiar mis convicciones, eso es traicionar los principios democráticos, contra eso lucho, he luchado y lucharé», advirtió.

Agregó que «en este tiempo donde tanta gente se desdobla y repta frente al poder , es indispensable apostar a la coherencia, a l consistencia».

Las declaraciones fueron publicadas a través de cuenta de Twitter.

an/am

No lo van a impedir! pic.twitter.com/gqxFaV5Hgc — Guido Gómez Mazara (@ggomezmazara) March 18, 2022