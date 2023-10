Guerrero Jr. pasará la temporada baja entrenando en la Florida

Vladimir Guerrero Jr

MIAMI.- ‘Regresión’ fue un término utilizado bastante por los medios durante la conferencia de prensa de final de temporada del gerente general de Toronto Blue Jays, Ross Atkins, quien se mostró reflexivo sobre lo sucedido con el equipo durante la temporada.

Uno de los puntos más discutidos, además de la decisión del dirigente John Schneider sobre José Berrios, fue la temporada de Vladimir Guerrero Jr. y la falta de productividad durante los playoffs.

Atkins reveló a los medios Vladdy pasará la temporada muerta entrenando en la Florida, lo que supone un interés de trabajar en ciertos aspectos que no le han permitido ser ese Guerrero Jr. de 2021, aquel que disparó 48 cuadrangulares y tuvo un OPS de 1.002.

Vladimir Guerrero Jr. Photo by Adam Bettcher/Getty Images.

De esta decisión se desprenden dos aspectos importantes: ¿jugará Vladimir Guerrero Jr. en la pelota invernal dominicana? ¿Qué le depara al dominicano en su futuro con los Blue Jays?

Sobre lo primero, Guerrero fue canjeado a los Toros del Este durante la temporada baja de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y el gerente general de esta organización confía en que el jugador de Grandes Ligas pueda ver acción.

Lo segundo se basa en que la ‘regresión’ de Vladdy es notable en las dos últimas temporadas y sus breves participaciones en los playoffs no han dejado frutos.

Guerrero con Toronto ha tenido tres participaciones en serie de comodines (2020, 2022 y 2023) y en cada una de ellas solo ha disparado un imparable para dejar un promedio de bateo de .136 en seis partidos.

Atkins fue cuestionado sobre las causas y soluciones de los problemas ofensivos del dominicano en sus últimas temporadas y el gerente general apuesta a buscar “soluciones” para ello.

“Trabajaremos en ello. No he tenido la respuesta sobre eso en todo el año. Creo que basado en la calidad de los contactos que cambiará. No solo para Vlad, sino también varios de nuestros bateadores, ya que ha bajado el poder”, expresó Ross Atkins.

“Creo que cambiará pero no puedo basarme solo en mi fe. Tengo que encontrar soluciones, para apoyarle de una mejor manera, y apoyar a nuestros jugadores y asegurarnos de que eso no ocurra de nuevo”, finalizó el gerente al respecto.

