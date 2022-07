Grupo Ramos reconoce empleados con más años de labor

Román Ramos, Altagracia Donaida Mejía y Mercedes Ramos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el propósito de destacar y agradecer la constancia y dedicación de su personal con más tiempo en la empresa, Grupo Ramos realizó su tradicional Reconocimiento a la Permanencia y Lealtad.

En esta ocasión y bajo el lema “Celebramos tu compromiso”, la empresa entregó pines a 694 colaboradores que cumplieron más de 10 años de labor continua en la organización. Quienes cumplieron de 15 a 40 años recibieron, además, placas y un obsequio en bonos.

La entrega de los reconocimientos tuvo lugar en las oficinas corporativas de la empresa, durante un acto encabezado por Román Ramos Uría, presidente emérito del Consejo de Directores; y Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva de Grupo Ramos.

“Quiero felicitarlos por los logros alcanzados y por ser ejemplo para muchos otros que vienen detrás, porque cuando hacemos las cosas bien somos inspiración para nuestras familias y para otros compañeros que están viendo nuestro trabajo, y eso los motiva a ser mejores cada día”, expresó Mercedes Ramos.

En nombre de los galardonados habló la colaboradora Altagracia Donaida Mejía, encargada de Cuadre de Ventas.

“Este ha sido mi primer trabajo, en el que tengo ya 40 años, que se dicen fácil, pero significan una trayectoria de compromiso, empeño, entrega, disciplina y de formar una segunda familia. Durante este tiempo he aprendido mucho y le doy gracias a Dios por las personas que he tenido a mi lado, que me han enseñado todo lo que sé”, expresó.

cfl-am