Inauguran en Punta Cana un nuevo proyecto de zona franca

LA ALTAGRACIA.- La República Dominicana dio un paso trascendental hacia su consolidación como centro logístico, aeronáutico e industrial del Caribe, con la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), un proyecto visionario del Grupo Puntacana que impulsa la diversificación económica del país y fortalece su integración a las cadenas globales de valor de la aviación.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente Luis Abinader, autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y miembros del cuerpo diplomático.

Abinader felicitó a la familia Regnieri y le instó a que «sigan estos emprendimientos, que son importantes y que sabemos serán exitosos, no solo para ellos, sino también para el país».

Explicó que «estos proyectos benefician al empresario, pero también al país, porque generan más empleo, más impuestos y un mayor consumo. Todo esto tiene un impacto económico positivo en las familias y en el desarrollo nacional”.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, expresó que “con estas iniciativas, leyes, decretos y reglamentos, este gobierno está sentando las bases de un ecosistema logístico de vanguardia, capaz de sostener el crecimiento de la República Dominicana y proyectarla como referente regional”.

«Con la inauguración de este primer Centro Logístico Aéreo, Marítimo y Terrestre del Caribe, la República Dominicana reafirma su posición como plataforma logística regional y avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo y competitivo», añadió.

De su lado, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que “República Dominicana consolida su posición como un centro logístico implacable. Con esta nueva instalación, el país reafirma su liderazgo regional, la carga no solo transita, se transforma, genera valor y se reexporta al mundo por cielo, mar y tierra. Hoy el Grupo Puntacana vuelve a colocarse a la vanguardia de la economía nacional con esta apuesta por el futuro de nuestra economía. Somos un territorio estratégico, con tres grandes puertas abiertas al mundo”.

Una infraestructura única en América Latina

El PCFTZ se consolida como el primer Centro Logístico Aéreo, Industrial y Parque de Zona Franca de la región, con más de 742 mil metros cuadrados de desarrollo. El complejo generará más de 10,000 empleos directos e indirectos, posicionando a la República Dominicana como un centro de manufactura avanzada, servicios técnicos y distribución internacional.

El presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, destacó el valor transformador del proyecto y su impacto a largo plazo.

Explicó que “el Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada; es un nuevo comienzo. Un símbolo de que los dominicanos sabemos reinventarnos, mirar hacia el futuro y crear progreso sostenible desde nuestras raíces”.

Resaltó que el proyecto representa una apuesta por el talento local, la innovación y la diversificación productiva del país, integrando manufactura avanzada, servicios aeronáuticos y operaciones logísticas que impulsarán la inserción de la República Dominicana en las cadenas globales de valor.