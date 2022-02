Gringo de la Bachata y Vakeró unidos en este género con “Volví”

SANTO DOMINGO.- Los artistas dominicanos Vakeró y El Gringo de la Bachata han lanzado una nueva versión a dúo de la canción “Volví”, de este último, para el deleite de los seguidores de ambos exponentes.

Ramón Alberto Gálvez, es el nombre de pila de El Gringo de la Bachata, quien inició su carrera en los 90 y aún sigue cosechando éxitos con sus temas.

Entre los temas que ha popularizado se encuentran: “Paz en la cama”, “Un poquito de amor”, “Volví”, Como te voy a olvidar”, Gringo muere de dolor”, “A esos hombres”, “Como duele el corazón”, “Trataré”, “Ni un minuto más”, “Tu ingratitud”, “No podrás olvidarme”, entre otros.

“Volví, es una canción de la autoría de Robert Feliz Peña, que grabé en el año 1999, pertenece a la producción Pruébame, ahora lo estamos remozando en un remix junto a Vakero”, explica El Gringo.

Vakeró, es el nombre artístico de Manuel Varet Marte, un reconocido artista del género urbano, con gran trascendencia, que ha recibido grandes reconocimientos por su labor artística.

“Te Quiero”, “Échale Agua”, “No te olvidaré”, “Tu Pai”, “Que mujer tan chula” “Echalé Agua”, “Hoy se va a beber”, “Háblame de Dinero” y “No me vuelvo a Enamorar”, entre otros son algunos de sus éxitos.

Dice “Yo no me enmarco en un solo ritmo, aunque soy más conocido en el género urbano, canto cualquier género y así lo he demostrado, por algo me llaman el cantante de los raperos, además que soy amante de la bachata”.