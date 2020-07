Grandes exponentes de la salsa en el Audiomack Latin 2020

Miami, Fl.- Audiomack Latin se enorgullece en presentar el panel “La Salsa Vive”, este jueves, 23 de julio por el YouTube Live de Audiomack Latin. Alguno de los exponentes mas emblematicos de la Salsa como lo son Tito Nieves, Hansel Martinez, David Kada, Chiquito Team Band y Charlie Cruz se daran cita para esta divertida charla.

“El Pavarotti de la Salsa”, Tito Nieves es uno de los Salseros mas exitosos del genero. Canciones como “Fabricando Fantasias”, “I Like It Like That”, “El Amor Mas Bonito”, “Sonambulo”, “Almohada”, lo han posicionado como uno de los interpretes mas exitosos y respetados de la industria. Tito ha trabajado con artistas como Hector LaVoe, La India, Nicky Jam, Sergio George, y dedico un disco a canciones de Marco Antonio Solis.

Hansel Martinez forma parte del grupo exitoso Cubano Hansel y Raul que comenzó en el 1976 en la ciudad de Nueva York. Su música es basada en una versión sofisticada de violines y flauta. Han viajado extensivamente con éxitos como “Kuku Cha Ku Cha”, “Maria Teresa y Danilo”, “Ella”, “Wanda”, y han sido galardonados con multiples nominaciones y premios durante los años.

Chiquito Team Band “Los Creadores Del Sonido”, oriundos de la Republica Dominicana son liderados por Rafael Berroa y Enmanuel Frías quienes por 15 años han trabajado con varias agrupaciones musicales de la altura de Jossie Esteban, José Peña Suazo, Bonny Cepeda, entre otros. Han popularizado temas como “Lejos de Ti”, “Punto y Aparte”, “Llamada de mi Ex” y se han ganado el cariño y respeto del publico.

David Kada es el salsero más popular en la radio con sus canciones de amor, actualmente en su país. Los temas “Tú eres la mía” y “El amor de su vida”, por meses han estado en las posiciones #1 y #2 de Monitor Latino, y en el top 5 de la prestigiosa lista de Billboard. David ha sido reconocido por su gran talento por figuras emblemáticas de la salsa como Sergio George, Jhonny Pacheco, José Alberto “El Canario”, Tito Nieves, Roberto Blades y Héctor Tricoche, entre otros.

El Boricua Charlie Cruz, recientemente lanzo el album “Tentaciones Vol. 1” de donde se han desprendido los sencillos “Pa Que Enamorarse” y “La Vida Da Vueltas”, disco que ha obtenido un numero impresionante en ventas. Canciones que han marcado un antes y un después en su carrera incluyen: “Bombón de azúcar”, “Amarte es un problema”, “Tu Me Confundes”, “Si No Te Hubieras Ido”, por nombrar algunas.

Sobre Audiomack:

Audiomack fue fundada en el año 2012 por Dave Macli y David Ponte, con el objetivo de crear un espacio para artistas emergentes, con el beneficio de que todos los usuarios de la aplicación pueden tener acceso a la música que quieran sin restricciones en la reproducción. Con la importante inclusión de Max Escobar, la plataforma abrió sus puertas al género latino hace dos años, y con ello, la necesidad de orientar sus esfuerzos publicitarios hacia el mercado en español.

