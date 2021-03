Golfistas profesionales y amateurs compiten en Pro-Am PGA TOUR 2021

PUNTA CANA. – 129 amateurs y 86 profesionales, que rotaron 9 hoyos por partida, participaron en el tradicional torneo Pro-Am – una competencia entre atletas profesionales y aficionados-, realizada en el marco de la cuarta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR Event, previo al evento profesional que se realiza en el campo de golf Corales de Puntacana Resort & Club durante esta semana.

La actividad inició a las 7:30 a.m. y concluyó con la premiación y entrega de rifas realizada por los ejecutivos del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, vicepresidente senior de Negocios; Francesca Rainieri, vicepresidenta senior Administrativa; y Paola Rainieri, vicepresidenta senior de Mercadeo, Relaciones Públicas y Comunicaciones, en el área de invitados especiales de la casa club del campo de golf Corales.

La primera posición fue para el equipo liderado por el dúo profesional de Patrick Rogers y Grayson Murray, acompañados del trío de amateurs Anand Lalaji, Ritesh Sharma y Samir Upadhyay. El segundo lugar lo obtuvo el equipo encabezado por los golfistas Chase Seiffert y Jonathan Byrd, y el trio amateur integrado por Pierino Russo Coradin, Gianmarco Russo Martínez y Danilo Taveras. Finalmente, la tercera posición fue para el equipo integrado por Luke List y Brandon Hagy, junto al trio de amateurs Javier García, Adriana Anselmi y José Busto.

Asimismo, lograron la misma puntuación con mención honoraria, Manuel Espaillat, Luis Betances y Marcel Olivares, y el equipo de Javier Moreno, Alberto Smith y Daniel Santana.

En esta ocasión, jugadores invitados de los patrocinadores del torneo provenientes de todas partes del país, vivieron la experiencia de jugar junto a los bautizados “Reyes de Corales”: Hudson Swafford, Graeme McDowell y Brice Garnett, ganadores del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR en 2020, 2019 y 2018, respectivamente; y Nate Lashley y Dominic Bozelli, ganadores del Korn Ferry Tour – Corales Puntacana Resort and Club Championship en 2017 y 2016.

Asimismo, estuvieron participando en el torneo Pro-Am los profesionales Nate Lashely, Ted Potter Jr., Thomas Pieters, Thomas Detry, Satoshi Kodaira, Tom Lewis, Rafa Cabrera Bello, Pat Pérez y Kelly Kraft.

Durante el Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR, torneo que inicia el jueves 25 de marzo, participarán 132 jugadores profesionales dentro de los que se encuentran los dominicanos Hiram Silfa, Juan José Guerra, Radhamés Peña y Willy Pumarol.

Patrocinadores

La 4ta. edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR Event cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Banreservas, Seguros Universal, Grupo Magna, Centro Médico Puntacana, Consorcio Energético Punta Cana- Macao (CEPM), Airport Team Solutions, Domicem, IQTEK Solutions, Brugal, Multimedios del Caribe, Texaco GB Energy, Puntacana Resort & Club, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Punta Cana International Airport, Centro Médico Punta Cana, Claro, Cocacola y Grupo Dupla.

También, Grupo Raya, Aperol Spritz, Club Car, Duty Free Americas, Constructora Llodra, Freixenet Cava, Induban, Wood Able, AFP Reservas, Tribe & Folk, Spectro Lighting, Inprotec, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, United Petroleum, Picky Plants, Lomo, Altron, Canita, Sarmiento Latam, AVIS, Gulf, Collections Inc. Worldwide, Tu Boleta, DBI Industrial, PEMICA, Servi Port, Coolekos, Hartemania, Hartemontajes, K.G.Constructora SRL, ZechSal Pure Magnesium, Emilios, IMCA y NanoVapor Biotech.

of-am