Gobierno navega a contracorriente (OPINION)

Un principio básico que aconsejan los expertos en estrategia mercadológica es que antes de lanzar un producto al mercado asegúrese que esté en los lugares que el público acudirá a adquirirlo.

Esto para evitar la frustración que sentiría el potencial comprador cuando atendiendo a la “invitación” acuda al lugar de expendio y no encuentre lo que se han “vendido” por medio de la publicidad.

Toda campaña publicitaria, se supone que se ejecuta a partir de articular una estrategia comunicacional, que busca vender o posicionar un producto en el blanco de público a la que está dirigido el mensaje.

Qué está pasando con la estrategia comunicacional del Gobierno, sostenida en una profusa difusión de mensajes publicitarios, que muchos entienden que abruma?.

Sencillo: que la campaña publicitaria “estamos cambiando” va contracorriente, porque choca con el diario vivir de la gente.

Que “estamos cambiando” le sugiere a la población que sus condiciones de vida y de trabajo, entre otras situaciones, están mejorando.

Pero resulta que en el mercado lo que la gente encuentra es que el costo de la vida se ha incrementado. Que la seguridad ciudadana, el sistema de salud y la educación van en un sostenido deterioro, etc. etc. etc.

jpm-am