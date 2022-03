GB Energy – Texaco premia la excelencia en el servicio

Mauricio Pulido, Rafael Díaz, Karina Custodio y Danilo Mariot

SANTO DOMINGO. La empresa GB Energy – Texaco, división de energía y combustibles de GB Group, anunció el relanzamiento de su programa Best in The Caribbean (BIC), con el que reconoce la calidad y excelencia en el servicio en sus estaciones.

Con la iniciativa, la empresa líder en comercialización de combustible en el país busca promover entre sus socios y colaboradores una cultura de mejora continua, fomentando la aplicación de buenas prácticas y facilitando la retroalimentación de clientes, empleados y detallistas, dice una nota.

El anuncio fue realizado en el hotel El Embajador, durante un encuentro que reunió a todos los socios detallistas de la empresa.

En la actividad, el gerente general de GB Energy, Mauricio Pulido, refirió que desde su primera edición en 2018, este programa contribuyó a elevar la calidad del servicio e imagen la empresa.

“Estamos seguros de que al retomar el valor agregado de la excelencia en el servicio con el programa BIC, superaremos todas las expectativas y continuaremos siendo la estación preferida por los dominicanos y la mejor marca de combustible en el Caribe”, expresó.

Destacó la satisfacción de la empresa por retomar esta política de calidad tras dos años de paralización debido a la pandemia.

Con el programa BIC la compañía promueve un espíritu de competencia sana entre todos los detallistas, explicó el gerente de Ventas, Rafael Díaz.

Señaló que serán aplicadas dos evaluaciones a las 163 estaciones Texaco del país durante el año.

Serán realizadas 80 encuestas entre los consumidores para conocer su nivel de satisfacción.

Con el programa BIC, los vendedores, supervisores, detallistas y consultores de negocios serán capacitados, evaluados y premiados en 03 categorías, señaló.