Dice PGR no tiene autoridad en 19 cárceles dirigidas PN y ERD

SANTO DOMINGO.- El asesor del Poder Ejecutivo en Política de Seguridad y Sistema Penitenciario, Roberto Santana, reveló que de 19 recintos carcelarios que son manejados por la Policía y el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones no tienen ninguna autoridad sobre esos centros de reclusión.

Santana explicó que en la actualidad hay 12 recintos penitenciarios bajo la responsabilidad del Ejército y siete que controla la Policía Nacional, incluyendo La Victoria, que, aunque la gente crea que es una cárcel civil, es un departamento policial donde funciona un recinto carcelario.

Agregó que uno de los problemas por los que hay que crear el Ministerio de Justicia es porque, en primer orden, el sistema penitenciario no tiene un lugar preponderante dentro de la Procuraduría General de la República, y el segundo es que una parte de las prisiones está en manos del Ejército, otra de la Policía y las restantes bajo control de la Procuraduría. En todas aquellas prisiones que no están en manos de esta última, esa institución no manda sobre ellas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el experto en política de seguridad insistió en que el sistema penitenciario del país está dividido en tres, que son Ejército, Policía y Procuraduría.

Reiteró que en los recintos controlados por el Ejército y la Policía, la Procuraduría no manda en ellos, e inclusive el director de prisiones, que es un coronel de la Policía, si llega a una de esas cárceles, el sargento que está en la puerta le prohíbe la entrada.

“Producto de que una parte de las prisiones están en manos del Ejército, otras de la Policía y las restantes de la Procuraduría, todas aquellas prisiones que no están en manos de la Procuraduría, esa institución no manda en ellas; o sea, estoy diciendo que el sistema penitenciario es una entidad que está dirigida por tres instituciones a la vez, y en las que controlan el Ejército y la Policía. La Procuraduría no manda. El director de Prisiones, que es el coronel de la Policía Roberto Hernández, sí llega a una fortaleza militar porque hay un fuego y quiere entrar a socorrer; un sargento se lo prohíbe, porque primero tiene que llamar a un coronel o al general para que lo autorice”, recalcó.

Santana sostuvo que en las cárceles que están fuera del Nuevo Modelo no existe una frontera visible entre el crimen y la autoridad, y por eso hay que sacarlas de ahí; es una de las causas por las que la reforma tiene que seguir.

“Yo estaba conversando con una periodista que trabajaba con Alicia Ortega, estábamos hablando del tema penitenciario, y me contó que hace mucho tiempo, Alicia y ella estaban realizando unos trabajos en un recinto carcelario y delante de ambas mataron un privado de libertad con una pistola, la cual nunca apareció”, deploró.

Calificó como un terreno de nadie las cárceles del sistema tradicional, lo cual constituye una vergüenza para el país y para cada uno de los ciudadanos.

“Para los que son legisladores, gobernantes, jueces y sociedad dominicana, es una vergüenza que aquí se permita eso, y sabiendo lo que está sucediendo, no se haga lo que hay que hacer”, reiteró.

Dijo que es una falta de autoridad culpable e irresponsable, que dice todo lo malo que a alguien se pueda ocurrir sobre la República Dominicana.

“Que tengamos agentes de seguridad pagados por el Estado que están en las cárceles juntos con los delincuentes, organizando actividades delincuenciales y violentas contra la sociedad, y esa sociedad ni el Estado hacen nada”, censuró.