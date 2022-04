Fusión a través de la lengua

La palabra fusión resulta para la generalidad de dominicanos amenazante. La inmensa mayoría no son antihaitianos, sino “antihaitianidad”, siendo la última palabra la antítesis a lo nacional.

Respetar al individuo haitiano es humano y no respetar sus acciones y hábitos prehistóricos es incluso un deber ciudadano.

Los haitianos allá y nosotros acá es la consigna de muchos dominicanos, o si están aquí, pues regularizados. La lucha por la protección de nuestra identidad ha sido intensa y en ella está nuestra lengua.

Incentivar la riqueza del castellano y eliminar la falta en la ortografía y pobreza colectiva en el uso del lenguaje y la expresión debe ser el norte; no hacerlo así, es perder el rumbo.

Inmunizar nuestra lengua es proteger nuestra identidad. Tenemos ejemplos de naciones que sutilmente han perdido la identidad en la lengua: solo con citar, por ejemplo, a Puerto Rico, nos llega a la mente su modo extraño de fusión morfosintáctica y semántica creando el “espanglish”.

Los árabes y “cocolos” que emigraron a República Dominicana en el siglo XIX y el XX se adaptaron a nuestra cultura y a nuestros valores. Cabe destacar que nuestro Sr. presidente, siendo muy nacionalista, es descendiente de árabes.

Los límites son necesarios y la prudencia y sentido común no escapan a nuestra realidad social. El éxito de la dominicanidad no es tratar de absorber todo lo externo; sino, que lo externo absorba la cultura dominicana: ese sería el verdadero éxito.

Encauzar de ninguna manera es limitar. El orden resulta provechoso en su justa medida. Ninguna medida extremista es saludable, como de ninguna manera ninguna manipulación antinacional es beneficiosa.

Para que la cultura dominicana prevalezca, es a través de su lengua y en sentido general de una buena educación. Para ser fuertes como nación primero debemos ser fuertes en la protección de nuestra base cultural.

Si se enseña inglés, por sentido lógico, se atraerá ingleses y la cultura inglesa; si se enseña chino, se atraerá el desarrollo y progreso chino; pero sí se enseña, creole, se traerá atraso y duplicará la inmigración ilegal indeseada.

El asunto de protección no es por cuestión de discriminación racial; sino de supervivencia. Nuestra regeneración y vitalidad de la raza dependerá mucho de la protección de nuestra cultura. El intelectual Núñez de Cáceres, fue muy claro al manifestar: “(…) la palabra es el instrumento de comunicación entre los hombres; y si no se entienden por el órgano de la voz, no hay comunicación; ya veis aquí un muro de separación tan natural como insuperable…”.

No se debe enseñar un idioma por caridad, humanitarismo o ser uno más, ni por favorecer políticas interventoras o la ilegalidad; sino muy por el contrario, para atraer progreso, desarrollo y bienestar social colectivo.

La “privilegiomania” puede resultar muy perversa. La enseñanza de una lengua en las escuelas puede ser un puente a la barbarie y a la colonización de una raza sobre otra; más que apostar a la civilización, es canalizar la “africanización” de nuestra sociedad y cultura.

Los futuros ciudadanos de la patria dependerán del aprovechamiento del idioma con énfasis en atraer una corriente migratoria favorable. Difícilmente la enseñanza del idioma inglés traiga atraso, más no tanto sería el caso del creole.

La lengua es en extremo importante. No es una compleja ecuación el comprender que tenemos inmigrantes pocos deseables y es una realidad.