Frente Amplio pide Parlacen despoje a DM de inmunidad

Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El partido Frente Amplio (FA) pidió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) que despoje de la inmunidad al expresidente Danilo Medina (2012-2020) para que responda por los supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración.

De acuerdo con la solicitud presentada por los abogados de FA y el diputado Juan Dionisio Rodríguez, Medina «tiene conciencia de su responsabilidad y eso explica que se haya refugiado» en el Parlacen.

Ante las denuncias y sometimientos del Ministerio Público a parientes de Medina y funcionarios de su gobierno por supuesta corrupción, FA exhortó al Parlacen a acoger su solicitud y evitar «convertirse en una guarida de delincuentes».

Para Rodríguez, «no es posible que Medina se haya sustraído» de las investigaciones e interrogatorios practicados por el Ministerio Público por alegada corrupción en su Administración.

Alexis Medina, hermano del exgobernante, está en prisión desde diciembre pasado, acusado de liderar una red que supuestamente sustrajo unos 85 millones de dólares del Estado cuando Medina fue presidente, un caso por el que una hermana de ambos está en arresto domiciliario.

Asimismo, el exjefe de Seguridad de Medina está preso desde mayo por el delito de presunta corrupción, y precisamente ayer el Estado se querelló en contra de varios exfuncionarios y de dos cuñados del exmandatario por un supuesto desfalco en las distribuidoras de electricidad.

Medina se juramentó el 10 de noviembre como diputado del Parlacen junto a su exvicepresidenta Margarita Cedeño por un período de cuatro años, y de inmediato surgieron comentarios de colectivos sociales advirtiendo de que la intención es garantizar su inmunidad.

Los expresidentes y exvicepresidentes de los países de pleno derecho del Parlacen, tras concluir sus respectivos mandatos, pasan a forman parte de este foro de forma automática por un periodo de cuatro años.