Frente Amplio pide Parlacen despoje a DM de inmunidad
SANTO DOMINGO.- El partido Frente Amplio (FA) pidió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) que despoje de la inmunidad al expresidente Danilo Medina (2012-2020) para que responda por los supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración.
De acuerdo con la solicitud presentada por los abogados de FA y el diputado Juan Dionisio Rodríguez, Medina «tiene conciencia de su responsabilidad y eso explica que se haya refugiado» en el Parlacen.
Ante las denuncias y sometimientos del Ministerio Público a parientes de Medina y funcionarios de su gobierno por supuesta corrupción, FA exhortó al Parlacen a acoger su solicitud y evitar «convertirse en una guarida de delincuentes».
Para Rodríguez, «no es posible que Medina se haya sustraído» de las investigaciones e interrogatorios practicados por el Ministerio Público por alegada corrupción en su Administración.
Alexis Medina, hermano del exgobernante, está en prisión desde diciembre pasado, acusado de liderar una red que supuestamente sustrajo unos 85 millones de dólares del Estado cuando Medina fue presidente, un caso por el que una hermana de ambos está en arresto domiciliario.
Asimismo, el exjefe de Seguridad de Medina está preso desde mayo por el delito de presunta corrupción, y precisamente ayer el Estado se querelló en contra de varios exfuncionarios y de dos cuñados del exmandatario por un supuesto desfalco en las distribuidoras de electricidad.
Medina se juramentó el 10 de noviembre como diputado del Parlacen junto a su exvicepresidenta Margarita Cedeño por un período de cuatro años, y de inmediato surgieron comentarios de colectivos sociales advirtiendo de que la intención es garantizar su inmunidad.
Los expresidentes y exvicepresidentes de los países de pleno derecho del Parlacen, tras concluir sus respectivos mandatos, pasan a forman parte de este foro de forma automática por un periodo de cuatro años.
Esa foto de juramentacion del parlacen es un ritual de los politicos corruptos de este pais, todos y cada uno tiene su foto.
EL PARLACEN ES UN ORGANISMO **** PARA AGUARDAR A TODOS LOS DELINCUENTES DE TODOS ESTOS PAISES, EN SIENDO DELINCUENTES QUE BUSCAN IMPUNIDAD, PARA ESO ESTA EL PARLACEN, ESA ES SU FUNCION ABERGAGAR A MEGALADRONES DE PAISES DEL CARIBE
El Frente Amplio está lleno de Lúmpenes cobrando en el gobierno corrupto del PRM
Crónica de las noches de apagones: cómo WhatsApp se convierte en la chispa de los cacerolazos
Quien nada debe nada teme,entonces si el
Angelito perteneciente a (los niños cantores del coro de Viena) no tiene nada que esconder no habría que sugerir se le retire dicha inmunidad, es más él mismo y para que no le manchen su “honor” estaría en la obligación moral (no creo que la conozca) de pedirlo.TENGO QUE DECIR QUE EL PARLACEN ES UNA MADRIGUERA A PRUEBA DE INSECTICIDA DONDE SE ESCONDE LO PEOR DE NUESTROS PAÍSES…🙋🇩🇴
POR QUE NO DECIR QUE TODO EL QUE SE ROBE UN CENTAVO TIENE QUE IR A LQ CARCEL ESO ES LO CORRECTO NO VENIR A HABLAR SANDECES.
Estos del frente amplio deberían de presentar las supuestas pruebas de corrupción de Danilo Medina, si no las presentan es porque nunca existió tal acto. Mejor lleven a la justicia a su NARCOTRAFICANTE llamado Luis Abinader, ahí si hay pruebas de sobras, si no preguntele al Detective Angel Martínez.
PERO YA EL PUEBLO LO ESTA CONOCIENDO Y ESTA DESPERTANDO
QUIEREN AHORA POR QUE SABEN QUE ESTAN MUY MAL ANTE LA POBLACION HACER UN SHOW MEDIATICO , NO HAN PODIDO RESOLVER NI UN SOLO PROBLEMA
Muy de acuerdo, esos buitres tienen que ser juzgado. Es evidente de que existió el Cartel Medina, con hermanos, primos y cuñados envueltos. No es posible de que Danilo no supiera lo que estaba pasando, especialmente con cifras que pasan de los cien millones de dólares, cuando añadimos lo del cuñado. Si él no sabía de ese gran robo al estado, podríamos decir que fue el presidente más irresponsable que tuviera la nación.
VAMOS AHORA A JUGAR AL MERCADEO, POR QUE SABEMOS QUE ESTAMOS MUY MAL ANTE LA POBLACION, BANDA DE FALSOS ASQUEROSOS
La historia le da su lugar a nuestro GRAN LIDER Danilo Medina como un estadista historico, un lider visionario que desarrollo al pais a niveles nunca vistos en un periodo relativamente corto. no solo es el padre de la independencia energetica en rd, tambien de la produccion agricola, implementacion del 911, asistencia vial, y muchos mas logros para el pueblo. #NoSabenGobernar #GraciasDanilo #MoraoEntero2028 #NarcoEstadoPRMierdista
Najayo city 🌆 es paciente
Margarita también tiene conocimiento actuante en corrupción por eso Danilo y ella se refugiaron en el parlacen.
Para nadie es un secreto que el Parlacen es un refugio de delincuentes………
TOTALMENTE DE ACUERDO.