Franklin Almeyda acusa PRM de entrar en complicidad con Danilo

Franklin Almeyda.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Franklin Almeyda Rancier, acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de entrar en complicidad con el presidente Danilo Medina para la reelección de Campacho en la Cámara de Diputados.

“Por acción u omisión se es cómplice, eso hizo el @PRM_Oficial entró en complicidad con @DaniloMedina. Abandonó su espacio opositor, debió tener posición propia”, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.

Almeyda, fiel seguidor del ex presidente y aspirante presidencial Leonel Fernández, advirtió que de cara a los acuerdos futuros realizados en esa organización, los seguidores del presidente Medina no podrán hacer reclamos.

“Si me engaña una vez, sinvergüenza es; si me engaña dos, sinvergüenza yo”. De cara al futuro no podrá haber reclamos. Los danilistas sepan q es la cúpula de ellos, no ellos” , dijo el también ex ministro sin cartera.

Significó que con la decisión de este viernes, en el que Camacho resultó seleccionado, en lugar de Demóstenes Martínez, del sector de Fernández, como establecía un acuerdo firmado en el año 2015, se siembra desconfianza hacia el futuro.

“De nuevo se gana perdiendo. Imponer desconociendo lo pactado, es sembrar desconfianza hacia el futuro. Cómo creer en quien se desconfía? “, expresó el ex funcionario.

