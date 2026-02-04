Fiscalía solicita al tribunal que rechace apelación de Hazim

Santiago Hazim

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó al tribunal rechazar en todas sus partes los recursos de apelación presentados por Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados por el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa) debido a que «carecen de fundamentación jurídica».

El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró en la audiencia del martes que los recursos de apelación presentados por los abogados de los privados de libertad «carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal varíe las medidas de coerción impuestas en primera instancia atendiendo a la solidez de la acusación del Ministerio Público».

La audiencia continuará este miércoles a las 2:00 de la tarde, cuando los jueces Isis Muñiz (presidenta del tribunal), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar fijaron emitir su fallo.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y presuntamente cabecilla del entramado de corrupción es procesado por el Ministerio Público a raíz de la Operación Cobra.

Asimismo, son procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

El Ministerio Público responsabiliza a los imputados por estafar con más de quince mil millones de pesos a los más de siete millones de afiliados del Senasa.