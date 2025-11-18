Filarmónica de Santo Domingo llena de música Grito Capotillo

Santo Domingo, 18 nov.- El municipio de Loma de Cabrera, en la provincia dominicana de Dajabón, vivió un día memorable con el concierto de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, en el monumento al Grito de Capotillo, informó hoy el ministerio de Cultura.

El concierto, dirigido por el maestro Amaury Sánchez, ocurrió en el marco del Plan Frontera, un programa institucional que busca estimular el desarrollo cultural en las provincias limítrofes con Haití.

La actividad, que reunió a un numeroso público procedente de distintos puntos de Dajabón y de zonas cercanas, formó parte de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), como parte del proyecto Soberanía 4.0, orientado a fortalecer la identidad nacional.

Esta estrategia procura proteger el patrimonio local y dinamizar las industrias creativas de la región, con el propósito de fomentar la cultura en las localidades de la frontera y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en la riqueza cultural del país.

La presentación contó con la asistencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y del presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quienes encabezaron el acto junto con autoridades provinciales.

El ministerio precisó en una nota que en esta ocasión se presentó una propuesta musical que combinó la tradición sinfónica internacional con la riqueza del acervo nacional.

En sus palabras, el ministro Roberto Ángel Salcedo destacó que este concierto se suma a otros presentados por el Ministerio en diversas localidades del país durante el año 2025, como parte de una política sostenida de descentralización de la oferta cultural.

El Grito de Capotillo fue el acto que dio inicio a la Guerra de la Restauración en la República Dominicana.

El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas comandados por Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera proclamó en la comunidad de Capotillo (en la actual provincia de Dajabón) el levantamiento contra la anexión del país a España.

Ese grito simbólico, acompañado por el izamiento de la bandera dominicana, marcó el comienzo del movimiento restaurador que culminó con la recuperación de la independencia el 3 de marzo de 1865.

of-am