Festival Internacional de Teatro de Infancia y Juventud en la RD

SANTO DOMINGO.- El Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ), organizado por Teatro Cúcara-Mácara, celebra su 16.ª edición, reafirmando su misión de acercar el arte escénico a los públicos más jóvenes y de continuar fortaleciendo el disfrute y apreciación del teatro, con funciones desde el pasado 4 y hasta el próximo 16 de noviembre.

La funciones se están realizando en las principales salas y teatros de Santo Domingo: Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Manuel Rueda de Bellas Artes, Sala Laura Bertrán del Colegio Babeque secundaria y en NOVA Teatro y por primera vez, el evento sale de los espacios convencionales y se traslada a centros educativos, y hogares, bateyes y otros espacios alternativos de Haina, Santo Domingo Norte, Boca Chica, San Pedro de Macorís, Barahona, Bahoruco, Jimaní, Tamayo y Dajabón, para llevar el teatro hasta esas apartadas comunidades, lugares, por lo general donde no llegan las políticas públicas.

Esta edición del FITIJ 2025 reúne compañías teatrales nacionales e internacionales provenientes de Chile, Colombia, Cuba, Rusia y República Dominicana, ofreciendo una cartelera muy variada, divertida, educativa y llena de imaginación para el público escolar y familiar.

El pasado martes 4 de noviembre, se abrió el telón para la presentación del espectáculo “Un Dinosaurio llamado Igu”, que llega a nuestros escenarios a cargo de la compañía Theatre Privet, de Rusia. La obra narra las grandiosas aventuras de Igu, un pequeño dinosaurio verde que hará todo lo posible por proteger su huevo de los peligros que le acechan. Entre desafíos y momentos de ternura, Igu enfrenta a un malvado dragón decidido a robarle su huevo, viviendo emocionantes peripecias llenas de humor, valentía y fantasía a través de un espectáculo poético y visual que cautiva a grandes y a pequeños por igual.

La cartelera, compuesta por diez espectáculos, promueve obras innovadoras, en las que se incluyen nuevas formas de expresión teatral, que promueven valores positivos, creatividad, reflexión y mucha diversión para el público escolar y familiar.

El FITIJ se ha consolidado como el principal evento teatral en el país y en un referente teatral y cultural del Caribe Centro América, en el que además de las presentaciones teatrales, se incluyen conversatorios y encuentros formativos. Esta edición del FITIJ 2025 se realiza con el respaldo del Centro Cultural de España, el Banco Popular Dominicano, Mecenazgo y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

