Fernando Tatis: “Mi premio es ganar el campeonato de beisbol”

Fernando Tatis

SAN PEDRO DE MACORÍS.– El dirigente de las Estrellas, Fernando Tatis, manifestó que su verdadero premio esta temporada es conquistar el campeonato con el equipo.

Tatis hizo esta declaración al ser cuestionado sobre el premio de Manager del Año, en una conferencia de prensa previa al partido contra los Gigantes del Cibao, disputado en el Estadio Tetelo Vargas.

“Ese no es mi premio. Mi premio este año es ganar esta temporada, ese es mi premio. El Manager del Año, si soy yo, amén; si no soy yo, amén también”, expresó Tatis al ser consultado sobre la posibilidad de ser elegido como Manager del Año en el torneo.

Las Estrellas lideran el torneo con récord de 24-16, pero Tatis dejó claro que no le interesa ser considerado favorito para el galardón individual.

“Nunca nos han dado favoritos, y a mí me gusta eso, porque eso no me interesa. A mí lo que me gusta es estar ahí en la final y este año ganarla”, enfatizó.

El estratega reiteró que su mayor objetivo es llevar el campeonato a San Pedro de Macorís, destacando la consistencia del equipo en los últimos años.

“Estamos en la pelea. Aunque no quieran, nos tienen que ver, porque cada año estamos ahí”, afirmó.

Tatis también cuestionó la percepción de algunos sectores de la prensa sobre las Estrellas y su desempeño en la Liga Dominicana de Béisbol, mencionando que el equipo ha disputado tres finales en las últimas temporadas y se mantiene como contendiente en la Serie Regular actual.

“Yo sé quién está fallando, si son los comentarios o el conocimiento de la prensa que no nos da como favoritos, pero todos los años estamos en las finales”, argumentó.

El dirigente cerró con una reflexión: “Entonces, ¿quién falla, la prensa o nosotros?”

Con este desempeño, las Estrellas buscan consolidarse como uno de los equipos más competitivos en la presente campaña y alcanzar su objetivo máximo: el campeonato.

