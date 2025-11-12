Fernández ve “ineficiencia del Gobierno” provocó el apagón
SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández condenó el apagón general que se ha producido este martes en la República Dominicana señalando, entre otras cosas, que “la ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor”.
En un primer mensaje publicado en redes sociales, Fernández, presidente del opositor Partido Fuerza del Pueblo, dijo que el apagón ha sido de tal magnitud que no estaban operando el Metro de Santo Domingo, los hospitales ni las escuelas.
El mensaje que publicó es el siguiente:
“La indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el Metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos. El descuido es incalificable”.
SITUACIÓN DEL METRO
Más tarde , el exmandatario publicó un segundo mensaje en el que se refirió a la Interrupción que hubo en la operación del metro de Santo Domingo:
“El Metro de Santo Domingo opera con tres subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios.
¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy?
Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM.
¡Increíble!”
sp-am
Tenemos que acordarnos que fue Danilo Medina quien construyo la planta Punta Catalina, no fue Luis Abinader
Leonel Fernandez usted es un asco, no se acuerda usted que Luis Abinader y el PRM ganaron por su apoyo. Que hombre mas hipocrita y farsante.
Cualquier cosas k pasa ciempre sale a opinar del gobierno si hay un temblor de tierra el gobierno es el culpable si hay una tormenta de agua el gobierno es el culpable ante de dar opiniones políticas primero averigüé para k no quede de rediculo
A veces opinando en todo lo que hace es hundirse mas. Callate mijo
Leonel Fernandez, hijo del diab.lo, tu fuiste que apoyaste a Luis Abinader para que ganara junto con el PRM, ahora no te quejes
Estoy de acuerdo con el periquero este.
Cuando es que rep dominicana vas a levantar la cabeza para salir de estos cuatros gonorreas corruptos y traidores a la patria **** que es lo que eata pasando nepal pa ellos
Este decrepito no encuentra que hablar a la verdad. Habal del robo de la Sun Land y los 130 millones de dolares que te robaste malandro.
Cuando sera que la naturaleza nos va a librar de este maldito ambicioso.hipocrita.
Y no fue este pelafustan el que traiciono a su propio partido para que el PRM llegara al poder?
Y hoy se despacha con cinismo criticando lo que el nunca pudo resolver!!!
Ay Dios, mandanos fuego!!!
Realmente no entiendo la necesidad de querer capitalizar todo de manera política. Este tipo de eventos son impredecibles y nadie tiene control de eso. Santo Dios. Quieren carajo quiere tener un país apagado.
PERO POR DIOS, NO ES POR DEFENDER AL PRM DEL CUAL PERDI LA FE PERO USTED? USTED LEONEL FERNANDEZ QUE NO DIO PIE CON BOLA CON EL PROBLEMA ELÉCTRICO? NOOO! ASI NO, RECONOZCO SUS CONSTRUCCIONES PERO EN LA ELECTRICIDAD COMO EN LA CORRUPCIÓN USTED NO PASO LA MATERIA, DA VERGÜENZA DECIRLO PERO CON TODO Y LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE DANILO FUE CUANDO MENOS APAGONES HUBIERON DE HECHO FUE EL MEJOR GOBIERNO EN CUANTO AL TEMA ELÉCTRICO
Pero de que hablas? Si Leonel fue El que implemento los sectores 24 horas. Es cierto siempre se puede mejorar, pero El Sistema electico que encontro Leonel y El que dejo son incomparables, UN Gran Avance hubo!
Y tambien en su gobierno paso un Blackout y dos veces
Kzxkxkkfj
Pescando en aguas revueltas. Apostando al colapso national. Gran patriota !. No se le ha ocurrido la posibilidad que el sol (astro rey) provocó el gran apagón ?. La NASA lo informó. Google “ Sun G-4”
En Mayo del 2008 se produjo un apagón general,Leonel era el presidente, parece que de eso se le olvido, recordemos que durante su gobierno los apagones duraban 13 horas, los políticos deben conectar la lengua con el cerebro, creo que el cerebro de Leonel está de vacaciones.
Es que ese ladron apuesa a que nos robo la memoria tambien.
COMPRA UNA PLANTA BUENA CON LO QUE TE ROBASTE MALDITO LADRON.
Se quiere aprovechar de la situación. Así no Leonel
O SEA SEGUN ESTA DE CLARACION DEL SIMULADOR ENTONCES EN LOS 12 AÑOS QUE NOS PUSO A PASAR TRABAJO CON LOS APAGONES FUERON A PROPÓSITO YA QUE NO ERAN DEFICIENCIA DEL SISTEMA, LEONEL ESTA LOCO Y NO.SABES NI LO QUE DICE, DESDE EL CICLON DAVID DEL 1979 HASTA AHORA ES QUE HA MEJORADO EL SISTEMA ELÉCTRICO DOMINICANO.
Carlos no seas tan pende.jo, es que acaso se te olviddo que fue Danilo quien construyo la planta Punta Catalina y acabo con los apagones?
Carlos no te hagas el tonto, no te acuerdas que fue Danilo quien construyo la planta Punta Catalina y acabo con los apagones?
Cuando viene haber esta porquería esta detrás de eso, no se puede dudar nada de ese falsante
Este es el egolatra que cuando era presidente solo hablaba con periodistas internacionales.
Payaso, Hipocrita, traidor ..si eres complice de Abinader y los demas en todo este toyo..entregaste las plantas del pueblo y presas al grupito insaciable..estas detras de la invasion..
Algun dia habra justicia
leonel pleploso
El todologo verde dio su sentencia, sin saber nada de lo que causó esa falla del sistema de elétricidad, ni importarle un comino. Preshoool agarrese la lengua, deje de andar en RAFAGA QUE SE LE CAEN LOS TIROS.
No se si Leonel tenga razón o no dos cocita el con los Megas que tiene si se le diera mantenimiento no tiene porqué apagarse y los otros es el Dominicano que tiene una edad y los jóvenes que leen saben muy bien que está gente que están gobernando no tienen ni idea de cómo se gobiernan un país…..pero el olvida que si ellos algo muy bueno y es cuando están en la oposición donde deben estar todas la vida
USTEDES SI SABEN GOBERNAR CORRUPTOS CONFESOS, SON TAN LADRONES QUE DEVUELVEN ELNDINERO DEL PUEBLO EN PÚBLICO PARA NO CAER PRESO ESO ES SABER GOBERNAL, O SEA SI GOBERNAR ES ROBAR ENTONC3S USTEDES LO HACEN MUY BIEN VALSA DE CORRUPTOS, BULGARES LADRONES.
CARLOS ES CIERTO QUE ROBARON PERO ESTE GOBIERNO DE ABINADER, ESTE PRESIDENTE NO HA QUERIDO SOMETER UN SOLO PROYECTO DE LEY QUE CONDENE A 50 O 100 AÑOS A LOS QUE DESFALCAN EL ESTADO, PORQUE EN EL FONDO SE ESTÁN HACIENDO CÓMPLICES, NO VIVEN PONIENDO A EEUU DE EJEMPLO EN EEUU ESO CASI NUNCA SE VE PORQUE LO ENTIERRAN VIVO AL QUE INVENTA, EJEMPLO LEE SOBRE EL CASO DE BERNARD MADOFF QUE LE METIERON 150 AÑOS NADIE MAS HA VUELTO A INVENTAR
ASÍ HABLAN LOS ENRIQUECIDOS : DE LEJITOS, POR DECIR ALGO …
Google ahora paga entre $300 y $500 por hora por trabajar desde casa en línea. En mi último sueldo, gané $20,537 con este trabajo fácil y sencillo. Es increíble y las ganancias son increíbles. Sin jefe, libertad a tiempo completo y ganancias al alcance de tu mano. Este trabajo es simplemente genial. Cualquier persona puede generar ingresos fácilmente en línea con Google…
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟒𝟑.𝐂𝐨𝐦
“La Privatización” de Leonel… menos apagones y tu recibo de luz mas barato.
Este Leonel Fernandez es otro delincuente igual a Luis Abinader. Si lo dominicano no votamos por Roque nuestro pais va ha desaparecer.
Vuelve
Mirales la cara a este payaso por ladronzuelo ni vuelves ni vas………
No creo que sea ineficiencia del prm, son situaciones que ocurren, es como cuando ocurre un cortocircuito en su casa. Un expresidente no puede estar saliendo a decir cosas sin antes haber realizado una investigación objetiva. Tanto que admiro a Leonel por su intelectualidad, pero en este caso no tiene razón.
Analicen cuidadosamente,cuándo pasa algo en cualquier citio quien es que sale a dar explicaciones?,mayormente alguien que está totalmente desconectado de la realidad,la basura siempre sale a relucir,nunca pasa desapercibida.
Ese blackout..no parece circunstancial…eso parece Sabotaje…..y los Sabotajes..hay que ver a quien favorece…
Este hombre.Leonel Fernandez presidente de la FP esta tan decesperado que sin nigun tipo de investisgacion sale en seguida a dar declaraciones a la prensa o no recuerda en sus tres periodo como presidente 1996-2000 2004-2008 y 2012 los apaganones eran el pan nuestro de cada dia
Siempre a la espera de una desgracia para sacarle probecho haci es Leonel.
Los gobiernos de los PRD, PRM, nunca han servido, Antonio Guzmán murió con un tiro en cabeza, Jorge Blanco cayó preso, Hipólito acabó con to», quebró los bancos y en el gobierno de Luis Abinader matan el hijo de Jorge Blanco,pero además una gran cantidad de funcionarios de Luis Abinader metidos al nar co tra fico, estas gentes son una Mal di cion para República Dominicana.
Esta basura que debiera estar preso si abla ****
Pero por amor de Dios, Leonel tuberes el culpable de que hoy el PRM nos gobierne, te reunias con ellos en la casa de del masacote Peña Guaba, para sacar el PLD del poder.
señor eso su un colapso en un trasformador eso pasa en cualquier pais
Cuando su nombre es Leonel Fernandez, usted no tiene moral para critical, calladitos se ve mejor
Post data:NO SIRVE HIPÓLITO NO SIRVE LEONEL NO SIRVE DANILO PERO MUCHO MENOS ALIBABER (perdón) ABINADER.
Pero ni para que los ****s se lo coman es más lo vomitarían.
Cada vez que le veo la cara de PENDEJO a este JUAN DE LOS PALOTES,A ESTE DON NADIE,A ESTE CARAJO A LA VELA siento unas profundas ganas de vomitar porque con esa carita de yo no fui,carita e gatico que quiere llorar para que le cojan pena para volver a vernos la cara de PENDEJO AGAIN.
Y la tuya también porque en tus malos gobiernos hubieron muchisisisisisimos APAGONES como también los hubo en los de Hipólito Danilo y Abinader porque este es un MALDITO PROBLEMA CONGÉNITO de todos USTEDES QUIENES NOS HAN MALGOBERNADO,desde siempre SOLO HAN GOBERNADO PARA LOS MISMOS DE SIEMPRE LA CLAKE OLIGOBURGUESA que lo tienen todo,porque cada “medida”económica que toman es PENSANDO EN LOS INTERESES ESPUREOS DE SUS DEFENDIDOS.
buen ladronazo corruptos por tu culpa esta este
país así en agonía
Le depositaron a los bots para que salieran a defender su fundita de coca
VIVIAMOS MEJOR CON EL PLD EN EL PRM=PRD SON MAS CORRUPTOS Y NO TIENEN NI IDEA DE COMO ES GOBERNAR TODO LO HAN DESTRUIDO Y NUESTRA ECONOMIA Y TAZA DEL DOLAR SON TERRIBLE NARCOS NO SABEN GOBERNAR
BABOSO
Lo Que se debe investigar Que no seas tu Que este detras de eso por Que eres capaz de eso y mas
…»Tú Lo Has Dicho TODO, Con Gran Exactitud» !!!…
NARCOS PLD REBELDIA ! CUANDO SE LOGRARA INSTITUIR LA PENA DE MUERTE ( AL ESTILO TRUMP) EN REP DOM A TODO AQUEL APRESADO Y DECLARADO CULPABLE DE TRANSPORTAR O VENDER COCAINA ,MARIHUANA ,DROGAS ,
QUE ESPERAN ? DEBEN IMPLEMENTAR GRUPO INTERNACIONAL , NO CONGRESO NI DIPUTADOS, SINO INTERNACIONAL YA QUE LOS DEMAS SON LOS PEJES GRANDES Y TUMBARAN LA SUGERENCIA A IMPLEMENTACION. TRUMP QUE SIGA BOMBARDEANDO y LE DE MANDATO A ABINADER DE IMPLEMENTAR !
EL SABE QUE SABOTAJE PLD’sta , MAS CUANDO LA GOBERNADORA DEL ESTADO New York SE ENCUENTRA COMO VISITANTE ESPECIAL EN EL PAIS ! ESTE MAQUIAVELICO ES TAN BAJO QUE DESPUES DE ENVIAR A SUS ESPECIALISTA PAGADOS POR NARCOS AHORA DICE QUE ES CULPA DEL GOBIERNO ! BANDOLERO!
Compadre !!!, pero y en qué época es que ud., está viviendo . ???
¿CUAL FUE LA CAUSA?
¿A QUIEN BENEFICIA CIN EL APAGON?
¿QUE SE TRATA DE OCULTAR O DESAPARECER?
PARECE QUE ALGUIEN EN EL PRM ALGUIEN LE ESTA PREPARANDO EL TRRENO A LEONEL FERNANDEZ PARA QUE GANE LAS ELECCIONES.
Ése gasten no vuelve ni con los 11,000,000 haitianos qué voten por él.
PERO MIENTRAS TANTO, LA MALA FE HACE ESTRAGOS. …
Y QUE COINCIDENCIA QUE AYER, PRECISAMENTE, 👉RD y Ciudad 🇺🇸🗽NY firman acuerdo sobre manejo de emergencias.
Ese degenerado sin principios se cree que se va a hacer el gracioso. Sabe muy bien que en 12 años no hizo nada para que esto no sucediera. Este delincuente quiere aprovecharse de todo y lo que hace es radicalizar más a la gente.
Maldito delincuente habla de los Reciente 3mil millones devueltos de los 200 mil Millones robado en la Construcion de punta Catalina trafala
Basuras perrenacos
Leonel usted fue presidente por doce anos y no resolvio el problema electrico, y como usted no hizo nada me parece que es mejor que tenga moral y se calle la boca, falsante!!
Que perverso eres! Todo lo critica, lo bueno y lo malo que hace el gobierno,
Es increíble cuanta maldad hay en la mente de LEONEL. La política no se debe meter en todo. Estamos cansados de escuchar críticas y críticas sin aportes digno para el país.
…»Desgraciado Gato Súper – Ladronazo, deberían investigarte a ti Por ese «Sabotaje», Gato Delincuente, Tremendisimo Fatal, Deberían «Incautarte» tu Fundación Narco – Ronal» y Me terte Preso» !!!…
…»Desgraciado Gato Súper – Lsdronazo, deberían investigarte a ti Por ese «Sabotaje», Gato Delincuente, Tremendisimo Fatal, Deberían «Incautarte» tu Fundación Narco – Ronal» y **** Preso» !!!…
La oposicion se esta frotando las manos de alegriaporque con este apagon no le sacaran el guante de la cara a abinader para atacarlo, eso lo sabemos, dicen que lo lamentan pero por dentro estan llenos de alegria porque piensan que esto les dara muchos votos, para ellos esto ha sido lo mejor que a pasado aunque perjudique al pueblo . Son ladrones y corruptos, eso lo sabe el pueblo.
Si en este país hubiera autoridad a ladroner ya lo estuvieran investigando por este apagón porque rápidamente salió a ofrecer rueda de prensa para criticar eñ gobierno como que en sus corruptos gobierno nunca se fue la luz este apagón no es más que un sabotaje perpetrado por leonel y sus pandilla de delincuentes
Investiguen ese delincuente puede ser que destra de eso este el . Sabotaje
Lo impensable, que este sen̈or tenga el descaro de siquiera hablar, y que lo publiquen
LOS APAGONES SON PROVOCADO POR LAS LACRSS QUE LEONEL LES REGALO LA COMPAÑIA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ESOS ****S AL IGUAL QUE EL CHARLATAN DE LEONEL.
PLAGAAAAA BUSCANFO CUALQUIER PERCANCE PARA ESCRIBIR DISPARATES Y BUSCAR VITILLA. DA ASCOOO
Ya salio el gallo loco a hablar mierd4
ESO ES CAMBIO.
Campesino tu y Leonel son dos gusarapo
Callate ****
Los mismos que tú le regalaste la cdee,están presionando por falta de pagos
Por qué no te callas?
ahora se aprovechan los ladrones del pasado, mira la cara de este ladronasaszo y Danilo nidecir, todo lo ****n como política para inflar su ego pero nadie hace una unidad nacional para buscar soluciones o al fin para sacar esos partidos tradicionales del los poderse del estado…..
Dr,, este presidente es un ÑAME,, CUANDO UNO TRABAJA en una empresa y as los 15 dias 0 al mes no aprende se vas as su casa,, este presidente tiene un CUANTOS AÑOS Y APRENDE,, es un ñame
Y no aprende