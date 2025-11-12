Fernández ve “ineficiencia del Gobierno” provocó el apagón

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández condenó el apagón general que se ha producido este martes en la República Dominicana señalando, entre otras cosas, que “la ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor”.

En un primer mensaje publicado en redes sociales, Fernández, presidente del opositor Partido Fuerza del Pueblo, dijo que el apagón ha sido de tal magnitud que no estaban operando el Metro de Santo Domingo, los hospitales ni las escuelas.

El mensaje que publicó es el siguiente:

“La indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el Metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos. El descuido es incalificable”.

SITUACIÓN DEL METRO

Más tarde , el exmandatario publicó un segundo mensaje en el que se refirió a la Interrupción que hubo en la operación del metro de Santo Domingo:

“El Metro de Santo Domingo opera con tres subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios.

¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy?

Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM.

¡Increíble!”

sp-am