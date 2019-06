Fernández Mirabal advierte sobre fuerzas externas que quieren destruir al PLD

SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, opinó que “fuerzas externas[ quieren destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y tienen como meta [acabar con los partidos políticos con raíces en la sociedad[.

“Esas fuerzas tratan de proyectar posibles candidatos por las redes sociales y tumbarlos por la misma vía, como ocurrió con Emmanuel Macron en Francia”, explicó el también miembro del Comité Político del partido oficialista.

Aseguró que “esos sectores no podrán destruir ni dividir al PLD, porque ésta es una organización con raíces profundas en el sentir del pueblo, como lo fue en su momento el PRD, ambos partidos fundados por el profesor Juan Bosch”.

“Este es un partido con raíces profundas y hay que preservarlo por encima de las diferencias políticas que existan a lo interno de la organización”, expresó Fernández Mirabal en el programa Hoy Mismo, que se difunde por Color Visión.

Modificación constitucional

Preguntado sobre los supuestos aprestos para modificar la Constitución de la República, dijo que es respetuoso del derecho de la democracia y que aceptará lo que decida su partido. “La repostulación es un derecho de los partidos, pero la reelección es un derecho de los pueblos”, expresó.

“Creo en la lucha democrática, he sido educado en la lucha democrática y he aprendido a escuchar a los otros aunque a veces no esté de acuerdo”, agregó.

Situación interna PLD

Respecto a la situación interna del PLD, dijo que en este partido se vive una lucha democrática mientras gobierna para seguir garantizando la estabilidad económica y política al pueblo dominicano.

Aspiraciones de Ramfis Trujillo

Aclaró que no rechaza las aspiraciones de Ramfis Trujillo de ser presidente de la República porque sea familia del dictador, sino porque representa una estafa para el país, pues ha estado hasta preso en Estados Unidos.

Dijo que no culpa a los que pintaron de negro el local del nieto de Trujillo, ya que fue una reacción frente al dolor de esas personas y al ver esa burla frente a los caídos y torturados de la dictadura.

sp-am