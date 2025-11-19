Detallistas de provisiones dicen que atraviesan por grave crisis

SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP) afirmó que este sector atraviesa por una “grave crisis” debido a las constantes alzas de precios, los elevados costos del servicio eléctrico y La posibilidad de que haya cambios en el Código Laboral.

La entidad, que aglutina a miles de pequeños comerciantes de todo el país, pidió al Gobierno que conforme una “mesa de trabajo conjunta” para salvar al sector.

Héctor Julio Nieves, presidente de FENACODEP, expresó “profunda preocupación” ante esta crisis, que -según dijo – se refleja en el hecho de que son cada vez más reducidos los márgenes de ganancia de los detallistas de provisiones .

“Estamos recibiendo denuncias de todo el país sobre incrementos sostenidos en productos básicos. Por ejemplo: el caldo de pollo ha aumentado alrededor de un 25%, el arenque y el bacalao continúan subiendo de precio, al igual que las carnes de pollo y res, las grasas comestibles, el café y diversos productos agrícolas como el plátano, la lechuga, el tomate y los ajíes”, explicó.

AUMENTOS GOLPEAN AL CONSUMIDOR

Dijo que estos aumentos están golpeando tanto al consumidor como al pequeño comerciante, que se ve obligado a absorber parte de los incrementos para no perder clientela, afectando su rentabilidad y sostenibilidad.

of-am-sp