Federaciones deportivas de RD reiteran compromiso con JCC

Rubén García habla a la prensa durante la actividad celebrada está mañana. Le acompañan, desde la izquierda, Willian Ozuna, Antonio Acosta, Francis Soto, Edwin Rodríguez, Gilberto García y José Manuel Ramos.

SANTO DOMINGO. Las Federaciones Deportivas Nacionales ratificaron su firme en inquebrantable compromiso con el éxito de los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Alrededor de 20 organizaciones afiliadas al Comité Olímpico Dominicano (COD) precisaron que su dirigencia trabaja sin descanso y con tesón para colaborar con la buena celebración de los Centroamericanos, desde el montaje del certamen, hasta la parte técnica, organizativa y competitiva.

Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado este lunes en el Sebelén Bowling Center, el bloque de federaciones dijo que colabora a tiempo completo con el Comité Organizador, presidido por el periodista José P. Monegro, en todo lo relativo al evento que será celebrado del 24 de julio al 8 de agosto en la Primaria de América.

Hablando a través de los presidentes de las Federaciones de Boliche y Boxeo, Francis Soto y Rubén García, la dirigencia federativa reunida hoy afirma que su única misión es que República Dominicana salga airosa del reto por delante, organizando y celebrando unos Juegos a la altura de las circunstancias, “como las autoridades de turno y la dirigencia deportiva lo hacen cada vez que somos sede de una fiesta multideportiva”.

Además de Soto y García, otros federados presentes fueron José Manuel Ramos, Antonio Acosta, Edwin Rodríguez, Gilberto García, Radamés Tavares y José Luis Ramírez, así como Gerardo Suero Corres y Nelson Ramírez, por las federaciones de Atletismo y Voleibol.

“Es nuestro deber y obligación, como dirigentes que dirigimos federaciones nacionales, ayudar a garantizar unos Juegos exitosos y al nivel de los grandes compromisos asumidos históricamente por la República Dominicana”, expresaron Soto, quien presentó el documento, y García, responsable de motivar el texto y responder preguntas de los periodistas.

Además de boliche y boxeo, firman el documento las federaciones de Levantamiento de Pesas, Judo, Atletismo, Karate, Voleibol, Ecuestre, Natación, Lucha Olímpica y Gimnasia, entre otras.

of-am