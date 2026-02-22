Fallece el legendario receptor Bill Mazeroski a los 89 años

NUEVA YORK.- Bill Mazeroski, el segunda base del Salón de la Fama que ganó ocho premios Guantes de Oro por su trabajo constante en el campo y los corazones de innumerables fanáticos de los Piratas de Pittsburgh por su histórico jonrón de salida en el Juego 7 de la Serie Mundial de 1960 , murió a la edad de 89 años.

El dueño de los Piratas, Bob Nutting, dijo: “Maz era único, una verdadera leyenda de los Piratas. … Su nombre siempre estará ligado al jonrón más grande en la historia del béisbol y al campeonato de la Serie Mundial de 1960, pero lo recordaré más por la persona que era: humilde, amable y orgulloso de ser un Pirata”.

Mazeroski falleció el viernes en Lansdale, Pensilvania, informaron los Piratas. No se reveló la causa de su muerte.

‘Mago ​​defensivo’

Elegido para el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 2001, no era, en cierto modo, una superestrella. Mazeroski tuvo el promedio de bateo, el porcentaje de embase y el total de bases robadas más bajos de cualquier segunda base en Cooperstown. Bateó solo .260 de por vida, con 138 jonrones y 27 bases robadas en 17 años, y tuvo un porcentaje de embase de .299. Nunca bateó .300, nunca se acercó a las 100 carreras bateadas ni anotadas, y solo una vez estuvo entre los 10 primeros en la lista de Jugadores Más Valiosos.

Sus mejores cualidades eran tangibles y trascendían las estadísticas. Su placa del Salón de la Fama lo elogia como un “mago defensivo” con un “trabajo incansable” y una “ética de trabajo silenciosa”. Diez veces All-Star, logró un récord de Grandes Ligas con 1706 dobles play, ganándose el apodo de “Sin Manos” por la rapidez con la que fildeaba y repasaba los roletazos. Lideró la Liga Nacional en asistencias para segunda base en nueve ocasiones y el estadístico Bill James lo ha citado como el mejor jugador defensivo de su posición, con diferencia.

“Creo que la defensa merece estar en el Salón de la Fama”, dijo Mazeroski, en tono defensivo, durante su discurso de inducción al Salón de la Fama. “La defensa merece tanto reconocimiento como el pitcheo, y estoy orgulloso de entrar como jugador defensivo”.

Un jonrón para la historia

Pero el momento emblemático de Mazeroski tuvo lugar en la caja de bateo, cuando el segunda base de mandíbula cuadrada y masticador de tabaco, hijo de un minero de carbón de Virginia Occidental, vivió el sueño de tantos niños que pensaban en jugar béisbol profesional.

Los Piratas no habían llegado a la Serie Mundial desde 1927, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York , y volvieron a enfrentarse a ellos en 1960. Mientras que Nueva York estaba liderada por Mickey Mantle y Roger Maris, Pittsburgh contaba con pocos nombres destacados más allá del joven Roberto Clemente. Contaban con bateadores que iban desde el campocorto Dick Groat hasta el jardinero Bob Skinner, y los lanzadores abridores Vernon Law y Bob Friend. Mazeroski, quien cumplió 24 años ese septiembre, terminó la temporada con un promedio de bateo de .273 y solía ser octavo bate.

La serie contó una historia en carreras y otra en victorias y derrotas. Los Yankees superaron a los Piratas 55-27 y 38-3 en los tres juegos que ganaron. El compañero de Mazeroski en Nueva York, Bobby Richardson, impulsó un récord de 12 carreras y fue nombrado MVP de la serie, a pesar de estar en el equipo perdedor. Whitey Ford blanqueó a los Piratas dos veces, camino a un récord de 33 2/3 entradas consecutivas sin permitir carreras en la Serie Mundial para el as de los Yankees.

Las primeras tres victorias de los Piratas no fueron tan espectaculares, pero fueron victorias, y Mazeroski contribuyó a ello. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra Jim Coates de los Yankees en el primer juego, una victoria de los Piratas por 6-4, y un doblete de dos carreras en la segunda entrada contra Art Ditmar en el quinto juego, una victoria de Pittsburgh por 5-2. En el séptimo juego, reservó su gran hit para el final.

Unos 36,000 aficionados en el Forbes Field de Pittsburgh, y muchos más sintonizados por radio y televisión, sufrieron una de las conclusiones más emocionantes del Clásico de Otoño. La ventaja se alternó mientras Pittsburgh anotaba las primeras cuatro carreras del juego, solo para quedar atrás cuando los Yankees remontaron en las entradas intermedias y se pusieron 7-4 arriba en la parte alta de la octava. Pittsburgh retomó la ventaja con cinco carreras en la parte baja de la octava, ayudado en parte por un roletazo que parecía una doble matanza, pero que rebotó mal y golpeó en la garganta al campocorto de los Yankees, Tony Kubek. Pero los Yankees reaccionaron de inmediato y empataron el marcador a 9 en la parte alta de la novena.

Un jugador de equipo

Mazeroski fue un Pirata durante toda su etapa en las Grandes Ligas y era un hombre de equipo fuera del campo. Su esposa, Milene Nicholson, era empleada de la gerencia a quien conoció a través del mánager de Pittsburgh, Danny Murtaugh. Se casaron en 1958, tuvieron dos hijos y permanecieron juntos hasta su fallecimiento en 2024.

William Stanley Mazeroski nació en Wheeling, Virginia Occidental, durante la Gran Depresión, creció en el este de Ohio y vivió un tiempo en una casa de una sola habitación sin electricidad ni agua. Su padre, Louis Mazeroski, anhelaba ser jugador de béisbol y fomentó el amor de su hijo por los deportes, incluso practicando con él lanzando pelotas de tenis contra una pared de ladrillos.

Aunque era una estrella del baloncesto y el fútbol americano, prefería el béisbol y era lo suficientemente bueno como para ser seleccionado por los Piratas a los 17 años en 1954. Mazeroski era un campocorto para un equipo con numerosos prospectos en esa posición, y había cambiado a segunda en su año de novato, 1956. Incluso como jugador a tiempo parcial al final de su carrera, fue un líder y una presencia constante en el equipo de 1971 que incluía a Clemente y Willie Stargell y derrotó a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial.

Tras su última temporada, en 1972, Mazeroski entrenó brevemente a los Piratas y a los Marineros de Seattle, y fue instructor de infield para Pittsburgh durante los entrenamientos de primavera. En 1987, los Piratas retiraron su uniforme, el número 9. El 50.º aniversario de su heroica actuación en el séptimo juego se celebró en 2010 con la inauguración, en Bill Mazeroski Way, de una estatua de 4,2 metros y 900 kilos de uno de los grandes de Pittsburgh, recorriendo las bases en la cima del mundo.