Extraditan NY a 3 dominicanos por narcotráfico y homicidio

SANTO DOMINGO.- Tres dominicanos fueron extraditados a Nueva York por acusaciones de narcotráfico y homicidio.

Ricardo Cruz Ortiz, Yenssy Darines Cruz Ortiz y Andrés Ramírez y/o Luis Ernesto Pérez Dipegal fueron arrestados en julio de este año en la provincia Valverde y el municipio de Boca Chica.

Ricardo y Darines Cruz Ortiz enfrentan cargos de venta de droga y Ramírez de tentativa de homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión delictiva de un arma de fuego en segundo grado, entre otros delitos.

Los tres fueron trasladados por equipos tácticos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde los entregaron a oficiales estadounidenses.

jt/am