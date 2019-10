Expresidente Acroarte NY destaca logros de su gestión

Adalberto Domínguez

NUEVA YORK.-El expresidente en esta ciudad de la Asociación de Cronistas de Arte, Adalberto Domínguez, rindió sus memorias de la directiva 2017-2019 y resaltó entre sus logros la realización de varios conversatorios sobre origen del merengue en Nueva York, la edición de un periódico vocero de la institución y la celebración del XXV aniversario de su fundación.

A continuación su discurso:

«Señoras y señores invitados, es para mí un honor poder dirigirme a un público bastante selecto y de muchas cualidades y prestancia social en la urbe neoyorquina, donde convergen diferentes culturas de nativos de los Estados Unidos de América y de inmigrantes de distintos países, sobresaliendo el arte y la cultura de la República Dominicana, gracias a la perseverancia de más de unos 1,400,000 dominicanos que residimos en el área cuatriestatal de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, en la preservación y proyección de esos valores.

Hoy, cuando se ha convocado a artistas, comunicadores, músicos, actores y actrices, funcionarios públicos y representantes de instituciones comunitarias, culturales y empresariales, para ser testigos de la juramentación de la directiva que conducirá a la Asociación de Cronistas de Arte, filial Nueva York, en los próximos dos años, permítanme en primer lugar agradecer a Dios concedernos poder reunirnos como comunidad y compartir con ustedes proyectos desarrollados en el periodo 2017 – 2019 por la Directiva que presido desde que fuimos juramentados en septiembre de 2017 en un espectacular evento con amenizado por el merenguero Alex Bueno y en el que le hicimos un homenaje al salsero José Alberto “El Canario”.

Entre nuestros logros se destacan la identidad de Acroarte como institución sin fines de lucro, ya que cuando asumimos posesión iniciamos una investigación que nos condujo a obtener copia del registro oficial de nuestra organización en la Ciudad de Nueva York, despejándose totalmente la creencia de que Acroarte, filial Nueva York, era una empresa corporativa, y no Incorporada como lo es.

Ta,mbién, la confección de dos sellos, uno tintado gomígrafo y otro en seco, ambos con el logo de nuestra entidad, quedando eliminado el sello tintado sin el logo, lo que hicimos para estar acorde con la modernización en la tramitación de documentos. Asimismo, iniciamos los trámites para obtener el 501 c3 Preparación de Documentos para Organizaciones sin Fines de Lucro, lo que estamos esperando a vuelta de correo, ya que servirá para exención de impuestos en las contribuciones que en el futuro pueda recibir Acroarte en NY para sus proyectos.

Además, varios conversatorios del merengue con el objetivo de investigar el origen en Nueva York de ese género musical que identifica la cultura dominicana. En los mismos tuvimos las versiones y testimonios de destacados artistas, entre éstos Sergio Vargas, Alex Bueno, Ravel, Aramis Camilo, “El Zafiro” y David Kenton; empresarios y promotores artísticos del nivel de Lynn Hidalgo, Juan Valdez, Nelson Estévez, Winston de Jesús, David Kenton y Anthony Collado. En dos de esos conversatorios participaron Emelyn Baldera y Alexis Beltre, a la sazón presidente y secretario general del Comité Ejecutivo de Acroarte con sede en Santo Domingo.

Asimismo, la declaración y reconocimiento de José A. Tejeda como “Padre del Merengue en Nueva York” por ser el principal empresario artístico que en las décadas de los años 70, 80 y 90 proyectó el merengue en esta ciudad, pionero en llevarlo a la Casa Blanca, al Lincoln Center, Madison Square Garden y los estadios.

De igual forma, ofrecimos apoyo al desarrollo y proyección del cine dominicano, siendo colaboradores y/o soporte para el estreno en cines estadounidenses de las películas “Que León” y “El Equipito” – “Todo por una Herencia”.

También les dimos soporte a cronistas de arte que expusieron sus libros, como es el caso del ex presidente de Acroarte, Máximo Jiménez, quien presentó su obra “La gran Aventura de la bachata urbana” en el Comisionado Dominicano de Cultura, como parte de los “Encuentros dominicanos organizados por la Global Foundation for Democracy and Development, dirigida aquí por Yamile Eusebio Paulino.

Participamos en la inauguración en el alto Manhattan de calles y esquinas con los nombres de artistas, entre ellos el sonero Santiago Cerón y el cantautor Luis Dias “Terror” y los comunicadores Rafael Corporán de los Santos y Freddy Beras Goico.

Le rendimos homenaje póstumamente con velas, velones y flores frente al Teatro United Palace, de Washington Heights, a artistas nacionales e internacionales fallecidos, como en los casos del rey del merengue Joseíto Mateo (Santo Domingo, 6 de Abril de 1920 – 1 de Junio de 2018), a quien le dedicamos el III Conversatorio del Merengue, en el que le rendimos reverencia con la confección de camisetas con su imagen, y al polifacético Anthony Ríos (Sabana de la Mar, 17 de Julio de 1950 – Santo Domingo, 4 de Marzo de 2019).

Reconocimos, sin mediación de terceros y sin condiciones, a artistas dominicanos que se han radicado en esta urbe, líderes de instituciones, empresarios, modelos, locutores, periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y de televisión, etc. que han contribuido durante muchos años con el desarrollo de Acroarte, unos, y con la preservación y esparcimiento del arte y la cultura, otros. Por primera vez Acroarte reconoce a blogueros, trabajadores de la prensa, un chef y un artista plástico, quienes expresan el arte en sus oficios o profesiones en la llamada “capital del mundo”.

Iniciamos una jornada para acercar a Acroarte a la comunidad al detectar que a pesar de tener 25 años de fundada en Nueva York y tener relevancia los “Premios Soberano” que se realizan anualmente en Santo Domingo, amplios sectores decían que no conocían la institución, por lo que los reconocimientos se trata de valorar las cualidades y el trabajo de los recipientes de los galardones y a la vez llevar a Acroarte al seno de la sociedad dominicana.

Reconocimos junto al Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y el cónsul Carlos Castillo, la trayectoria de varias décadas de labor en los medios de comunicación de los acroartistas Ramón Aníbal Ramos y Francis Méndez, escogimos para recibir el “Premio Acroarte a la labor Periodística” a Nazario Brea y la doctora Lissette Montolio, dos brillantes comunicadores; y les viabilizamos la carnetización a la mayoría de los miembros de nuestra filial. Asimismo, ofrecimos cursos sobre producción y edición de programas de televisión a través de El Barrio Firehouse Community Media Center, con Zenaida Méndez.

Durante nuestra gestión, por vez primera Acroarte fue reconocida con una Proclama por el Congreso de los Estados Unidos de América, gracias a nuestro dinámico congresista Adriano Espaillat, quien nos dio, como siempre lo hace con sus connacionales, estadounidenses y nativos de otros países, una calurosa y afable bienvenida en el Congreso de EE. UU., donde quedó asentada en sesión la presencia de los acroartistas dominicanos. Acroarte recibió, también por primera vez, una Proclama de la Ciudad de Nueva York a través de nuestro concejal Ydanis Rodríguez, resaltando y reconociendo la labor de nuestra institución en pro del arte y la cultura. Y por primera vez, Acroarte recibió también una Proclama de la Asamblea del Estado de Nueva York entregada por nuestra asambleísta Carmen De La Rosa.

Le rendimos homenaje al maestro de piano, compositor y profesor artístico Don Rafal Solano, a quien declaramos “Gloria Nacional de Arte en la República Dominicana y el Mundo”, en un acto realizado en el Teatro de la Universidad de Columbia, en Washington Heights.

Concluimos los trabajos de la Directiva con la grandilocuente celebración del 25 Aniversario de Acroarte en Nueva York, el pasado 31 de mayo, con un banquete de gala en el Astoria World Manor, en Queens, amenizado por Rubbi Pérez y Orquesta, la puesta en circulación de una revista fulcolor, de 78 páginas con todos los standares de modernidad en edición y las comunicaciones; luego publicamos el periódico “Acroarte NY – IV Poder”, como vocero de la institución, al hacer la observación la colega asesora de la Directiva, Zunilda Fondeur, al no poder publicarse todos los trabajos en la revista. En este magno evento contamos con la presencia de una amplia delegación de directivos y miembros de Acroarte que viajaron desde la República Dominicana, integrada por Emelyn Balderas, Máximo Jiménez, Joseph Cáceres, Ney Zapata, Ciprian Martínez (Ciprimar), Alexis Beltre, Carmen Beato, Luisa Rebeca Valentín, José Nova, Fausto Polanco y Wendy Almonte, entre otros, a la celebración que se convierte en la más concurrida actividad de Acroarte en Nueva York durante toda su historia.

Todos éstos logros no hubiera sido posible sin la entrega y el esfuerzo de la Directiva integrada por quien les, Adalberto Domínguez, presidente; Chino Estrella, vicepresidente; Raymond Abad, secretario de Finanzas y quien actuó de manera muy honesta y responsable manejando cuidadosamente los pocos recursos utilizados en los proyectos que logramos desarrollar; Andy Salas, secretario de Relaciones Públicas y Protocolo; Alejandro Cruz, secretario de Asuntos Sociales y Recreativos; Orlando Flores, secretario de Asuntos Internaciones, y Santiago Matos, secretario de Educación y Cultura. A todos ellos muchas gracias y mi satisfacción de trabajar juntos.

Mis parabienes Acroartistas y distinguidos invitados, Dios les bendiga, muchas Gracias».