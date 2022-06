Expo Gastronómica en el hotel Catalonia del 28 al 30 de junio

Iván Cunillera, Raymundo Morales, Marcelle Álvarez y Chef Catalonia

SANTO DOMINGO.- Del 28 al 30 de junio será celebrada en el hotel Catatonia de esta capital la Expo Gastronómica 2022, para mostrar el desarrollo de esta importante industria en la República Dominicana.

La actividad, organizada por Marcelle Álvarez, directora de la Asociación Nacional de Gastronomía y Hostelería, y Raymundo Morales, director de Host 360, reunirá a los principales actores de la industria. Cuenta con el auspicio de Propagas, US Dry Beans Council y Bacalao Noruego.

INTERNACIONAL

A la exposición asistirán destacadas personalidades internacionales del área como la chef dominicana radicada en Estados Unidos Dayanny de la Cruz, y José Joaquín Cortés, consultor y sommelier “Nariz de Oro” de España.

CONCURSOS

La actividad entregará el Gran Premio Culinario, por el cual competirán unos 200 chefs de todo el país, y que será decido por jueces nacionales e internacionales.

También realizará la competencia para profesionales de la mixología “El Bartender Challenge”, organizada por la Unión Nacional de Bartenders.

Asimismo, el concurso “El mejor Sommelier de Vinos Españoles” organizada por la Asociacion Dominicana de Somelliers.

Los asistentes disfrutaran de un amplio programa de actividades desde las 10:00 am hasta las 9:00 pm, el cual abarcará masterclass de coctelería, cooking shows de grandes marcas y la gran cena de gala “Best of the Best”, por los chefs Ana Lebrón y Cortés.

PORTE ECONÓMICO

Alvarez y Morales resaltaron que en el país funcionan más de 56 mil establecimientos gastronómicos, que generan más de 270 mil empleos.

Destacaron el apoyo al sector del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), que ha entregado 4 mil certificaciones a operadores gastronómicos en el área de la nutrición, manejo y calidad de los alimentos.

En el marco de la feria será realizado el Primer Congreso Nacional Gastronómico, presentado por el MICM.

of-am-cfl