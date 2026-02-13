Exoneración de pago registro obras en Expo ProFrontera

SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) dispuso la exoneración total del pago de tasas para el registro de obras artísticas, científicas y literarias durante la celebración de la Expo Feria ProFrontera RD 2026, que tendrá lugar en la provincia Montecristi.

La medida busca facilitar el acceso de los creadores al sistema de protección de sus obras y reforzar la cultura de respeto al derecho de autor en el país.

La disposición está contenida en la resolución número 004-2026, firmada por el director general de la ONDA, José R. Gonell Cosme. Establece que la exoneración aplicará a las solicitudes de registro realizadas de manera presencial en el marco de la feria, organizada por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF).

La Expo Feria ProFrontera RD 2026 se celebrará del 19 al 22 de febrero en el Parque Juan Pablo Duarte, conocido como El Reloj, en el municipio San Fernando, provincia Montecristi.

La exoneración de tasas estará vigente los días viernes 20 y sábado 21 de febrero, fechas en las que el personal técnico de la ONDA brindará asistencia directa a los interesados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el registro formal de sus creaciones.

jpm-am