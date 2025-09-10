Exigen justicia en Dominicana por asesinato de un exregidor

Juan Hubieres

SANTO DOMINGO. – El Movimiento Rebelde (MR), encabezado por Juan Hubieres, reclamó que el asesinato del exregidor de Bayaguana, Renato De Jesús Castillo, no quede impune.

La agrupación política pidió la condena del responsable intelectual del crimen, ocurrido hace poco más de una década.

La declaración de MR ocurre horas antes de la sentencia que podría dictar el Tribunal Colegiado de la provincia Monte Plata contra el exalcalde Nelson Osvaldo Sosa Marte, acusado de ordenar la ejecución en 2014.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

El MR advirtió que la impunidad hacia quienes financian asesinatos fortalece la corrupción y fomenta que esos hechos se repitan por dinero o poder político.

“Si quienes pagan para matar son librados de la justicia, cualquiera podría ser asesinado por sumas irrisorias”, alertó la organización.

También denunció la complicidad de sectores que, según apuntó, trafican con sentencias y deterioran el estado de derecho.

COMPROMISO DEL MOVIMIENTO REBELDE

La agrupación recordó otros crímenes sin resolver en Monte Plata y reiteró su apoyo a las víctimas.

Afirmó en el comunicado que el MR seguirá siendo “la voz que clama en el desierto” y no dará un paso atrás en la lucha contra la impunidad, la violencia y la corrupción.

CONTEXTO DEL ASESINATO

Renato Castillo fue asesinado en 2014, tras denunciar actos de corrupción en la alcaldía de Bayaguana.

Su viuda y la comunidad señalan a Sosa Marte como presunto autor intelectual.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

Desde tempranas horas de este lunes, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Monte Plata con pancartas en las que se leía: “¡Que esta vez el dinero y el poder no derroten la justicia!”

Amanda Matos, suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen), advirtió: “No podemos permitir un crimen más, bajo la impunidad”.

agl