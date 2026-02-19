Exhorta PRM fortalecer unidad y garantizar continuidad 2028

Tomás Hernández Alberto.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Tomás Hernández Alberto, opinó que el futuro de esta organización debe construirse sobre la base de la unidad y liderazgo responsable.

Asimismo, la continuidad del proceso de transformación que vive la República Dominicana para retener el poder más allá del año 2028.

A su juicio, la orientación y prudencia del Presidente Abinader serán factores determinantes para garantizar que el proceso político hacia el 2028 se desarrolle con armonía, estabilidad y un propósito claro de continuar impulsando el progreso del país.

IMPORTANCIA DE UNIFICACION ALREDEDOR DE PRINCIPIOS

Hernández Alberto destacó que la organización oficialista ha demostrado que cuando un partido se une alrededor de principios, valores y un proyecto de nación, los resultados se reflejan en la calidad de vida de la gente, fortaleciendo la institucionalidad y generando nuevas oportunidades para la población.

Resaltó el liderazgo de Abinader, cuya gestión, dijo, ha marcado una etapa de transformaciones profundas, transparencia y cercanía con el pueblo, guiada por la responsabilidad y el compromiso con el bienestar de los dominicanos.

CONSOLIDAR LOGROS DE CARA AL 2028

El dirigente político señaló que mirar hacia el 2028 no debe limitarse a una contienda electoral, sino que implica consolidar los avances logrados, fortalecer las estructuras partidarias y garantizar la continuidad del cambio que impulsa el Gobierno.

Asimismo, sostuvo que la mayor fortaleza del PRM ha sido la unidad, la cual definió como una práctica diaria basada en el respeto, la integración y el reconocimiento del valor de cada dirigente y militante.

Hernández Alberto consideró que el futuro liderazgo del partido deberá recaer en un candidato o candidata que represente los principios fundamentales de honestidad, compromiso social, vocación de servicio y cercanía con la gente.

