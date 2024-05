Europa se estaría preparando para entrar en conflicto ucraniano

SERBIA.- Europa se está preparando para una participación directa en el conflicto ucraniano y queda muy poco tiempo para detener una guerra cuyas consecuencias podrían ser peores que las de la Segunda Guerra Mundial, advirtió el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

Dijo que fue avisado sobre los preparativos de Europa por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien «tiene información de la OTAN» al ser su país miembro del bloque militar.

«Eso es lo que Orbán ha dicho hoy: ha dicho que en Bruselas se están realizando los preparativos para la entrada de Europa en la guerra. Dice que Hungría debe fortalecer sus capacidades de defensa. Hablé de ello con Viktor dos veces», precisó el presidente serbio, citado por el medio Pravda.

Según Vucic, una vez que la máquina de guerra se haya calentado, el ‘lobby’ militar no permitirá que retroceda. «Es difícil detenerlo. Por eso creo que ya es hora de que alguien realmente intente algo, y no simplemente eche la culpa a la otra parte. Si eso no sucede, temo que nos encaminemos hacia un desastre», advirtió.

«Mi evaluación es que las cosas serán mucho más difíciles y mucho peores, y es posible que tengamos una tragedia mayor que la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Ojalá esté equivocado. Temo que nos estemos acercando a un gran conflicto mundial», auguró.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha manifestado en varias ocasiones la posibilidad de que tropas occidentales sean enviadas a territorio ucraniano si el Ejército ruso logra «romper el frente» y si Kiev formula una solicitud al respecto.

La sugerencia del mandatario francés ha despertado preocupaciones entre varios líderes europeos. Así, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, advirtió que si soldados de la OTAN entran en Ucrania, habrá un enfrentamiento directo con Rusia, lo que «significaría la Tercera Guerra Mundial».