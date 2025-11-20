EU: Quien bloquee estabilidad Haití enfrentará consecuencias

PUERTO PRINCIPE.- La Embajada de Estados Unidos advirtió que «cualquiera que obstaculice la estabilidad de Haití debe esperar consecuencias graves, incluyendo sanciones y la revocación de visas.

El pronunciamiento forma parte de un mensaje más amplio sobre el deterioro de la seguridad en Haití, donde las bandas armadas han intensificado los ataques y, en las últimas semanas, han hecho llamados públicos a una guerra abierta contra el gobierno central.

Según la declaración, EE. UU. —junto a países de la región y aliados internacionales— sostiene que llegó el momento de frenar la escalada de violencia y destrucción causada por los grupos criminales y por las disputas políticas internas que dificultan cualquier avance hacia un gobierno funcional.

RESTRICCIONES MIGRATORIAS

La embajada instó a los líderes haitianos a «unirse contra esta amenaza común», y reiteró que la comunidad internacional no tolerará acciones que busquen desestabilizar aún más al país. El mensaje subraya que los individuos o sectores que prolonguen el caos o cooperen con las bandas podrían enfrentar medidas inmediatas, entre ellas restricciones migratorias, sanciones diplomáticas y pérdida de privilegios consulares.

La advertencia llega en un contexto marcado por ofensivas del Estado haitiano contra grupos como 400 Mawozo y por la creciente presión de figuras criminales que han llamado a paralizar la vida cotidiana para facilitar enfrentamientos con la Policía. La embajada señaló que estos actos impiden cualquier avance hacia la seguridad, la gobernabilidad y la recuperación social.

Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que seguirá apoyando los esfuerzos para restaurar el orden en Haití, pero dejó claro que no permitirá que actores políticos o criminales bloqueen los intentos de estabilización.

El mensaje concluye con una exhortación a todas las partes a garantizar la seguridad de la población haitiana y a colaborar con los esfuerzos nacionales e internacionales para frenar el avance de las bandas y restaurar la institucionalidad.

jt-am