EU: Presentan plancha elite para dirigir filial CDP Florida Central

CDP PLANTA UNITARIA - 1

ORLANDO, Florida.- La periodista Gheidy de la Cruz presentó oficialmente su candidatura para dirigir la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en la Florida Central, con la plancha unitaria e independiente denominada “Experiencia, Unidad y Compromiso”.

De la Cruz, reconocida profesional de la comunicación, asesora de la actual directiva y exsecretaria general de la filial en Puerto Rico, estará acompañada por una junta directiva “elite” compuesta por destacados gremialistas en Estados Unidos y República Dominicana como son: Mayra La Paz, exsecretaria general en Nueva York y Florida Central, de la cual fue la ideóloga; Marcos Tejeda, exsecretario general de la filial Miami; Zunilda Founder, actual secretaria general en la Florida Central y Néstor Porfirio, exsecretario de la filial San Pedro de Macorís.

La plancha también incluye a los periodistas Edwin Díaz, Cecilio Rodríguez, Rosa Zapata, Wanda Díaz, Isabel Cordero y Carlos Pérez Guante.

La Comisión Electoral está integrada por el periodista Carlos Márquez, presidente, el locutor Pablo Colón, secretario y como vocal Socorro Núñez.

Tras oficializar su candidatura, De la Cruz destacó su visión de trabajo en caso de resultar electa, destacando que su plancha “Experiencia, Unidad y Compromiso” fue escogida con gran entusiasmo por colegas comprometidos con trabajar en favor de los periodistas de la diáspora, a quienes -según afirmó- han mantenido marginados, “principalmente por nuestras autoridades, que olvidan el valioso rol que desempeñamos desde el exterior”.

“La crisis del periodismo necesita voces firmes y valientes que defiendan nuestra profesión, impulsen la capacitación y fortalezcan la unidad gremial. Mi compromiso y el de mi directiva es ser esa voz y esa acción que nos devuelva el lugar que merecemos”, expresó.

Aseguró que su plan de trabajo priorizará la formación continua, el fortalecimiento de la visibilidad del gremio y la creación de espacios de diálogo con autoridades y medios nacionales e internacionales.

Las elecciones para escoger la nueva directiva del CDP en la Florida Central y a nivel nacional se celebrarán el viernes 29 de agosto de 2025.